Un encuentro histórico: Madonna y Kylie Minogue se unen en WorldPride 2026

En una noche mágica que quedará grabada en la historia del pop, Madonna y Kylie Minogue cumplieron el sueño de sus fans al unirse por primera vez en una canción llamada “Love Sensation”.

El esperado encuentro ocurrió durante la fiesta “Club Confessions” de Madonna en WorldPride 2026, celebrada en Ámsterdam el sábado.

La velada forma parte de una serie de eventos que Madonna ha organizado para promocionar su aclamado álbum “Confessions II”, número uno en las listas de todo el mundo.

Tras pasar por West Hollywood, Londres, París y Nueva York, la Reina del Pop eligió la capital neerlandesa, que por esas fechas se vestía de gala para albergar el WorldPride, para ofrecer un show que nadie olvidará .

Una noche de música y sorpresa en Ámsterdam

El escenario del AFAS Live fue el punto de encuentro para un evento que comenzó con Madonna interpretando temas de su nuevo disco, “Confessions II”. La artista, de 67 años, hizo vibrar al público con canciones como “I Feel So Free”, “Bring Your Love”, “Danceteria” y “One Step Away”, en un ambiente festivo y lleno de energía, acompañada de colaboradores habituales como Stuart Price y Honey Dijon.

Fue entonces cuando Madonna lanzó “Love Sensation”, uno de los temas de su nuevo álbum, para presentar una sorpresa de dimensiones épicas. Ante el rugido del público, anunció a Kylie Minogue, de 58 años, que saltó al escenario para unirse a ella.

La ovación fue ensordecedora. Vestidas ambas de púrpura, un guiño a la icónica era de “Confessions on a Dance Floor”, las dos estrellas subieron a la cabina del DJ para interpretar juntas un remix inédito del tema.

Este encuentro era algo que los seguidores de ambas artistas llevaban décadas pidiendo. La colaboración, que había sido objeto de rumores en las últimas semanas, se hizo por fin realidad.

La química entre las dos estrellas era palpable en el escenario, y el momento fue capturado por todos los asistentes. Entre abrazos y sonrisas, Madonna dedicó unas palabras a la multitud:

"¿Estamos en el cielo gay?". Más tarde, declaró a Kylie: "Me alegra mucho estar aquí contigo, Kylie. Gracias, te quiero". Madonna

La colaboración no terminó con “Love Sensation”. En un gesto que encantó a los nostálgicos, ambas artistas interpretaron “Sorry” y “Hung Up“, dos de los mayores éxitos del emblemático álbum “Confessions on a Dance Floor de Madonna”.

La actuación de Ámsterdam, además de ser un momento cumbre para los seguidores del pop, se enmarcó en las celebraciones del WorldPride 2026, que este año conmemoraba el 25 aniversario del primer matrimonio entre personas del mismo sexo reconocido por ley en los Países Bajos.

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