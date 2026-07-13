Madonna rompe récord con “Confessions II”

Madonna sigue demostrando por qué es una leyenda de la música. A sus 67 años, la artista volvió a reescribir las páginas del éxito comercial y artístico con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “Confessions II”.

Esta esperada producción no solo debutó en la cima de las listas de popularidad, sino que le otorgó a la cantante su décimo número uno en la prestigiosa lista Billboard 200 de Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de la industria, “Confessions II” registró un impactante debut al acumular más de 134 mil unidades vendidas durante su primera semana en el mercado estadounidense.

Este logro posiciona a la Reina del Pop en un podio exclusivo: con este décimo liderazgo, Madonna se une a The Beatles como las únicas figuras en la historia de la música que han conseguido colocar 10 o más álbumes en el número uno tanto en el Billboard 200 de EE. UU. como en la lista de álbumes del Reino Unido de forma simultánea.

El álbum funciona como la secuela directa de su aclamado “Confessions on a Dance Floor” de 2005, un trabajo que marcó una época dorada en las pistas de baile. Para esta nueva era musical, la cantante desplegó una intensa campaña de promoción con apariciones sorpresa en ciudades como West Hollywood, París y Londres.

También destacó su inesperada presentación el pasado 11 de julio en el evento Club Confessions en el Knockdown Center de Brooklyn, Nueva York, además de una sorpresiva irrupción en Times Square y el Festival de Tribeca, donde estrenó un cortometraje de corte surrealista cocreado junto a su representante, Guy Oseary.

A nivel lírico, “Confessions II” destaca por su profunda carga introspectiva y personal. La artista entrelaza reflexiones sobre sus primeros años en la industria con procesos de sanación emocional.

Entre los cortes más memorables sobresale “Fragile”, una emotiva dedicatoria a su hermano Christopher, fallecido en 2024. Asimismo, el tema “The Test” ofrece una íntima colaboración junto a su hija mayor, Lola León, explorando la reconciliación y los lazos familiares, mientras que “Danceteria” rinde tributo a las personas que impulsaron sus inicios artísticos.

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