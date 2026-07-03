Madonna regresa a la pista de baile con “Confessions II”: Todo lo que necesitas saber del álbum

La Reina del Pop está de vuelta. Después de siete años de silencio discográfico, Madonna lanza “Confessions II”, su decimoquinto álbum de estudio. El disco que se estrenó este viernes, 3 de julio, está repleto de temas bailables y melodías pop que prometen convertirse en la banda sonora del verano.

“Confessions II”, también titulado “Confessions on a Dance Floor: Part II”, es la continuación directa de su aclamado álbum de 2005, “Confessions on a Dance Floor”. En aquella ocasión, Madonna ya había explorado las profundidades de la música dance y electrónica con un éxito rotundo.

Ahora, dos décadas después, retoma ese camino sonoro, pero con una mirada renovada. Según comentó la propia artista, la inspiración para este regreso surgió del complejo clima sociopolítico mundial. Madonna decidió canalizar esas tensiones en música alegre y vibrante, buscando distraerse a sí misma y ofrecer a sus seguidores un espacio de evasión y celebración.

¿Quiénes colaboran en el álbum?

Para lograr esta continuación fiel al espíritu original, Madonna reunió a su viejo colaborador Stuart Price, quien fue coautor y coproductor del disco de 2005, pero no se quedó ahí: también sumó talento contemporáneo de la producción musical como Martin Garrix, Cirkut y Andrew Watt, asegurando que el sonido suene tanto clásico como actual.

Uno de los aspectos más comentados de Confessions II es su lista de invitados, que mezcla estrellas del pop internacional, talento latino y hasta un toque familiar muy especial.

Sabrina Carpenter aparece en la cuarta pista del álbum, titulada “Bring Your Love”, y la dupla ya adelantó parte de la magia cuando presentaron la canción juntas en el festival Coachella el pasado abril, generando una expectativa enorme entre los asistentes.

El cantante colombiano Feid colabora en la sexta pista, “Read My Lips”, añadiendo un toque latino y fresco al universo dance de Madonna, mientras que el rapero y productor belga Stromae participa en “My Sings Are My Saviour”, una colaboración que promete ser una de las más eclécticas y sorprendentes del disco.

Además, la hija mayor de Madonna, Lola Leon, también tiene su espacio en el álbum, apareciendo en la penúltima pista, “The Test”, un gesto que subraya el carácter personal y emocional de este proyecto.

Buenas críticas

El lanzamiento de “Confessions II” ha sido recibido con una aclamación casi unánime por parte de la crítica especializada, que no duda en calificarlo como uno de los trabajos más sólidos de Madonna en las últimas dos décadas.

NME lo define como el “emocionante regreso de Madonna a la pista de baile” y añade que “Madonna creó su álbum más vital en más de dos décadas. Esta gran dama aún sabe cómo hacernos bailar”, resaltando la capacidad de la artista para conectar con el público a través del ritmo y la energía.

Pitchfork va más allá y señala que “Madonna no solo creó un álbum aceptable, sino uno excelente”. Rolling Stone pone el foco en la estructura del disco y describe “un ritmo ininterrumpido de 64 minutos que fluye como una sesión de DJ de club, donde cada canción se funde con la siguiente, inspirándose en toda la historia de la música dance”.

“Confessions II” de Madonna ya está disponible en todas las plataformas de streaming, así como en formatos físicos para los coleccionistas y seguidores más fieles.

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