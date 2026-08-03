Cómo inscribirse al IMSS desde Estados Unidos: requisitos y pasos en 2026

Los mexicanos que trabajan en Estados Unidos tienen la posibilidad de incorporarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, conocido como PTI.

La afiliación se realiza directamente desde internet, sin necesidad de viajar a México ni contratar intermediarios. Para comenzar se requieren la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS), un correo electrónico y un domicilio en México. El RFC aparece en el formulario, pero el propio portal lo señala como opcional.

El programa ha ganado relevancia entre la comunidad migrante: en marzo de 2026, el IMSS informó que ya había 19,502 mexicanos que trabajaban en el extranjero inscritos bajo esta modalidad.

Lo más importante: el IMSS no reemplaza al seguro médico de Estados Unidos

La afiliación permite recibir consultas, medicamentos, hospitalización, cirugías, atención de emergencia y servicios de especialidades, pero estas prestaciones se brindan en territorio mexicano.

Por lo tanto, estar inscrito en el IMSS no equivale a contar con un seguro de salud para atenderse en hospitales o consultorios de Estados Unidos. El programa puede ser útil para quienes regresan periódicamente a México, planean volver al país o desean proteger a familiares que permanecen allí.

El IMSS también permite que los trabajadores inscritos desde el extranjero soliciten por medio de la aplicación IMSS Digital una videollamada con personal de Enfermería Especialista en Medicina de Familia. Este servicio brinda orientación preventiva y permite identificar factores de riesgo, pero no sustituye una consulta médica presencial en Estados Unidos.

Quién puede inscribirse desde Estados Unidos

El esquema está dirigido a mexicanos que trabajan por cuenta propia o que laboran en el extranjero sin tener un patrón en México que los registre ante el Seguro Social.

Puede ser utilizado por profesionistas, comerciantes, técnicos, profesores, trabajadores de oficios, vendedores, periodistas y otras personas que obtienen ingresos mediante una actividad independiente. La incorporación es voluntaria y se realiza directamente ante el IMSS.

No es necesario simular una relación laboral con una empresa mexicana ni pagarle a un tercero para efectuar el registro.

Qué necesitas para comenzar el trámite

Antes de entrar al sistema, conviene tener preparados estos datos:

CURP.

Número de Seguridad Social.

Correo electrónico personal.

Domicilio en México.

Información sobre la actividad laboral.

Ingreso mensual que se desea registrar.

RFC, cuando se cuente con él, aunque el portal lo muestra como opcional.

Quien todavía no tenga NSS puede solicitarlo gratuitamente por internet utilizando la CURP y un correo electrónico. El número es único, permanente e intransferible.

Cómo inscribirse al IMSS desde Estados Unidos, paso a paso

Qué debes hacer para anotarte al IMSS desde USA:

Entrar al portal oficial

El trámite debe iniciarse en el micrositio del IMSS para Personas Trabajadoras Independientes. Allí se encuentra la opción destinada a mexicanos que viven y trabajan en el extranjero.

Es importante comprobar que se trate del sitio oficial del IMSS y evitar páginas que cobren por realizar la afiliación. El registro ante el Instituto puede realizarse directamente.

Capturar la CURP, el NSS y el correo electrónico

El sistema solicita primero la CURP, el Número de Seguridad Social y una dirección de correo válida. El RFC puede añadirse, pero figura como dato opcional en el formulario inicial.

Después de verificar la información, el solicitante debe continuar con sus datos personales y de contacto.

Proporcionar un domicilio en México

El IMSS solicita indicar un domicilio dentro de México. Este dato es relevante para la asignación administrativa y para la elección o registro de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

Quienes tengan familiares en México pueden utilizar el domicilio donde reside el grupo familiar, siempre que la información declarada sea correcta y pueda acreditarse cuando el Instituto lo solicite.

Declarar la ocupación y el ingreso mensual

El afiliado debe indicar la actividad que realiza y el ingreso mensual con el que desea cotizar. A partir de esos datos, la calculadora del IMSS determina la cuota correspondiente.

El costo no es igual para todas las personas: depende del ingreso registrado, la ocupación y otros componentes del aseguramiento. Por esa razón, conviene utilizar la calculadora oficial en lugar de tomar como referencia una cifra publicada en redes sociales o en páginas no oficiales.

Elegir la periodicidad del pago

El sistema permite cubrir las cuotas por anticipado de manera:

Mensual.

Bimestral.

Semestral.

Anual.

Al finalizar se generan el formato de incorporación y la línea o formato necesario para realizar el pago.

El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución pública de México que atiende la salud, administra el retiro y otorga seguridad social a los trabajadores y a sus familias. Crédito: Cortesía

Pagar desde Estados Unidos

Una de las opciones habilitadas es la aplicación de Financiera para el Bienestar. Para utilizarla, la persona puede obtener las tarjetas FINABIEN de Estados Unidos y México, depositar fondos en la primera, realizar una autoremesa y después seleccionar dentro de la aplicación la opción “Pago de Cuotas al IMSS”.

En marzo de 2026, FINABIEN informaba una comisión de $2.99 dólares por la autoremesa y otra de 50 pesos mexicanos por el pago de la cuota al IMSS. Estas tarifas pueden cambiar, por lo que deben revisarse nuevamente antes de efectuar la operación.

La tarjeta FINABIEN puede solicitarse en los consulados mexicanos en Estados Unidos o por internet. Para la tarjeta estadounidense se acepta identificación mexicana o de Estados Unidos, además de correo electrónico, domicilio estadounidense y número de celular.

Guardar los comprobantes

Después del pago, es recomendable descargar y conservar:

El formato de incorporación.

La línea o formato de pago.

El comprobante emitido por FINABIEN o la institución utilizada.

Los correos de confirmación.

La constancia de vigencia de derechos.

La vigencia puede consultarse posteriormente en los servicios digitales del IMSS utilizando CURP, NSS y correo electrónico.

Qué familiares pueden recibir cobertura

El esquema permite registrar como beneficiarios legales al cónyuge o concubino, hijos, padre y madre, siempre que cumplan las condiciones previstas por la Ley del Seguro Social.

El IMSS informó en 2026 que la cuota del trabajador puede extender la protección a su pareja, padres e hijos. En el caso de los hijos, la cobertura alcanza normalmente hasta los 16 años y puede continuar hasta los 25 cuando estudian en una institución pública y se cumplen los demás requisitos.

Los familiares deben darse de alta en la Unidad de Medicina Familiar que les corresponda en México. El alta de beneficiarios puede requerir documentos que acrediten el parentesco, como actas de nacimiento o matrimonio.

Qué beneficios ofrece el programa

La incorporación como trabajador independiente incluye acceso a seguros de:

Enfermedades y maternidad.

Riesgos de trabajo.

Invalidez y vida.

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Guarderías y prestaciones sociales.

También permite acumular semanas de cotización para una futura pensión y realizar, de manera opcional, aportaciones al Infonavit. El acceso a una pensión no es automático: depende de las semanas reconocidas, la edad, el salario registrado y los requisitos legales aplicables a cada trabajador.

Dónde pedir ayuda desde Estados Unidos

El IMSS dispone de un centro de orientación para mexicanos en el extranjero en el número 011 52 55 4166 5415, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora de Ciudad de México.

También se puede solicitar atención en los consulados mexicanos mediante MiConsulado o por WhatsApp al 1-424-309-0009.

¿Conviene inscribirse?

Puede resultar especialmente útil para quienes tienen familia en México, desean conservar o aumentar sus semanas cotizadas, planean regresar al país o buscan construir derechos para el retiro.

Sin embargo, antes de pagar conviene calcular la cuota, revisar las semanas cotizadas anteriormente y confirmar qué beneficios se utilizarán realmente. La afiliación al IMSS protege dentro de México y no debe considerarse un sustituto de la cobertura médica necesaria para vivir y atenderse en Estados Unidos.

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