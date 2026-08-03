Genesis GV60 Magma 2027 llega a EE.UU. con 641 caballos

Genesis decidió dar un paso que muchos esperaban. La firma surcoreana, reconocida por su enfoque en el lujo y el confort, ahora busca hacerse un espacio entre los SUV eléctricos de alto desempeño con el nuevo GV60 Magma 2027. Se trata del primer integrante de su nueva familia deportiva y una propuesta que apunta a conductores que quieren emociones fuertes sin renunciar al refinamiento.

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El modelo comenzará a venderse en Estados Unidos durante las próximas semanas con un precio base de $69,950 dólares. Con esta apuesta, Genesis no solo estrena una nueva línea de productos, sino que también deja claro que quiere competir con algunos de los eléctricos más rápidos y sofisticados del mercado.

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La marca considera que existe una demanda creciente por vehículos que combinen aceleraciones contundentes, tecnología de última generación y acabados premium. Precisamente esa es la filosofía con la que nació la división Magma, encargada de desarrollar las versiones más deportivas de Genesis.

Potencia para competir entre los mejores

Debajo de la carrocería, el GV60 Magma esconde un sistema de tracción integral impulsado por dos motores eléctricos que entregan más de 600 caballos de fuerza. Al activar el modo Boost, la cifra aumenta de manera temporal hasta los 641 caballos de fuerza, mientras el torque alcanza las 583 libras-pie.

Toda esa potencia se alimenta de una batería de 84 kWh, desarrollada para mantener un desempeño constante incluso cuando el vehículo es sometido a una conducción exigente.

La intención de Genesis fue ofrecer algo más que una aceleración explosiva. También trabajó para conseguir un comportamiento dinámico que recuerde al de un deportivo tradicional.

Tecnología que busca emocionar al conductor

Uno de los elementos más llamativos del GV60 Magma es el sistema Virtual Gear Shift. Esta tecnología recrea la sensación de hacer cambios de marcha mediante revoluciones virtuales, sonidos sincronizados y una respuesta específica del acelerador, con el propósito de hacer la conducción mucho más envolvente.

A esto se suma el sistema e-Active Sound Design Plus, que genera un sonido artificial pensado para acompañar las aceleraciones. Dos altavoces exteriores reproducen un tono inspirado en los vehículos que participan en el Festival de Goodwood, con el objetivo de aportar una experiencia más emocionante detrás del volante.

El SUV también incorpora varios programas de conducción que modifican el comportamiento del vehículo según la situación. Entre ellos aparecen los modos GT, Sprint, Boost y Drift, además del sistema Launch Control para obtener la mejor aceleración desde cero.

Una imagen mucho más deportiva

Genesis realizó importantes cambios en el diseño exterior para diferenciar al Magma del resto de la gama GV60. El SUV presenta una postura más baja y ancha, nuevos alerones delanteros, tomas de aire funcionales, difusores específicos, un alerón trasero tipo winglet y llantas forjadas de 21 pulgadas acompañadas por neumáticos de mayor tamaño.

Los compradores podrán elegir entre cuatro colores para la carrocería, Magma Orange, Uyuni White, Vik Black y Makalu Gray Matte, todos pensados para reforzar la personalidad deportiva de esta nueva versión.

El Genesis GV60 Magma. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Un interior con enfoque deportivo y mucha tecnología

El habitáculo también estrena elementos exclusivos. Por primera vez en Genesis aparecen asientos deportivos tipo baquet, acompañados por un acabado en negro Obsidian con costuras en color naranja Magma que resaltan el carácter del modelo.

El volante integra accesos directos para activar los modos Boost y Magma, mientras que el equipamiento tecnológico incluye una pantalla OLED de 27 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido Bang & Olufsen, actualizaciones remotas y asistentes avanzados de conducción como monitor de punto ciego, cámara de estacionamiento y visión periférica.

Inicialmente, el Genesis GV60 Magma 2027 estará disponible en concesionarios seleccionados de California, Nueva York y Nueva Jersey, donde buscará convertirse en la carta de presentación de la nueva etapa deportiva de la marca.

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