Horóscopo de hoy para Capricornio del 3 agosto de 2026

Hoy te convendrá dedicar más tiempo a tus vínculos fraternales. Promover la complicidad con tus pares te ayudará a aliviar el estrés que vienes acumulando. Además, hay una conversación muy sensible que ya no puedes seguir postergando. Hablar con empatía traerá alivio.

Horóscopo de amor para Capricornio Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Capricornio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.