Madre es acusada de asesinato tras olvidar a su hijo de 1 año en un auto por más de ocho horas en Georgia

Una trabajadora de un hospital enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado después de que su hijo de un año fuera encontrado sin vida dentro de un automóvil estacionado durante una jornada de intenso calor en Lawrenceville, Georgia.

El menor, identificado como Daniel, permaneció presuntamente más de ocho horas sujeto a su asiento infantil mientras su madre, Deja Coleman, de 29 años, trabajaba en el Hospital Northside Gwinnett, informaron las autoridades.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el niño ya no respondía. Pese a los intentos por reanimarlo, fue declarado muerto.

El niño permaneció más de ocho horas dentro del vehículo

Según la investigación de la Policía de Lawrenceville, Coleman llegó al hospital alrededor de las 6:55 a.m. del 29 de julio, después de dejar a sus dos hijos mayores en la guardería, como parte de lo que describió como su rutina habitual.

Los investigadores sostienen que la mujer olvidó que su hijo menor seguía sujeto en un asiento infantil orientado hacia la parte trasera del vehículo.

El niño permaneció dentro del automóvil hasta poco antes de las 4:00 p.m., cuando otro empleado del hospital observó al menor inmóvil en el interior del vehículo y alertó a los servicios de emergencia.

Los socorristas rompieron una de las ventanas para acceder al automóvil e iniciaron maniobras de reanimación, pero el menor no sobrevivió.

La temperatura en el interior del vehículo alcanzó los 117 °F

Las autoridades informaron que aproximadamente una hora después del rescate midieron una temperatura de 117 grados Fahrenheit dentro del automóvil, pese a que una ventana ya había sido destruida durante la intervención de los equipos de emergencia.

La temperatura máxima exterior registrada ese día fue de aproximadamente 86 grados Fahrenheit.

Tras identificar que el vehículo pertenecía a Coleman, los agentes la localizaron dentro del hospital, le informaron sobre lo ocurrido y posteriormente la trasladaron para ser interrogada formalmente.

La madre aseguró que olvidó al menor

Después de la investigación inicial, la Policía arrestó a Coleman y la trasladó al Centro de Detención del condado de Gwinnett.

Las autoridades aclararon que no la acusan de haber causado intencionalmente la muerte de su hijo, aunque consideran que las pruebas obtenidas justifican los cargos penales presentados.

Durante una conferencia de prensa, la capitana Dena Pauly explicó que Coleman declaró haber olvidado que el niño permanecía dentro del automóvil.

“Ella lo olvidó”, dijo la funcionaria al referirse a la explicación ofrecida por la madre, a quien describió como “devastada” por lo sucedido.

Los otros dos hijos de Coleman quedaron bajo el cuidado de su padre. Según la Policía, uno de ellos presenta necesidades médicas especiales, razón por la cual la mujer acostumbraba llevar primero a ese menor a la guardería.

Muertes por calor dentro de vehículos siguen siendo un riesgo en Estados Unidos

Las autoridades recordaron que las muertes de niños por golpes de calor dentro de vehículos continúan siendo una de las tragedias más prevenibles en Estados Unidos.

Especialistas señalan que la temperatura en el interior de un automóvil estacionado puede aumentar rápidamente hasta alcanzar niveles letales, especialmente para bebés y niños pequeños, cuyos cuerpos se calientan con mayor rapidez que los de un adulto.

De acuerdo con datos citados por las autoridades, en lo que va de año se han registrado 17 muertes pediátricas relacionadas con vehículos calientes en Estados Unidos. Durante 2025 fueron reportados 34 casos, incluidos dos ocurridos en Georgia.

La capitana Pauly aprovechó el caso para hacer un llamado a la población.

“Vayan más despacio. Bajen el ritmo de vida. Si necesitan ayuda, búsquenla. Asegúrense de dormir lo suficiente y de cuidar de ustedes mismos para poder cuidar de sus hijos”, expresó.

La investigación continúa abierta y las autoridades indicaron que no descartan presentar cargos adicionales conforme avance el proceso. Mientras tanto, Coleman permanece detenida a la espera del desarrollo del caso en los tribunales de Georgia.

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