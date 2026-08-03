MLS: Robert Lewandowski es el Jugador de la Semana 19 tras primer doblete con Chicago Fire

La MLS reconoció este lunes a Robert Lewandowski como el Jugador de la Jornada 19, luego de que el delantero polaco anotara un doblete en la victoria del Chicago Fire por 2-1 sobre el Charlotte FC.

El exfutbolista del Barcelona firmó así sus primeros goles con su nuevo equipo en un partido especial, ya que también representó su debut como local frente a la afición del conjunto de Chicago.

A Home Debut to remember ?



Robert Lewandowski is your @MLS Player of the Matchday ? pic.twitter.com/F22wsDJ6tl — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 3, 2026

Robert Lewandowski estrenó su cuenta goleadora con Chicago Fire

El primer tanto de Robert Lewandowski llegó al minuto 20, apenas unos segundos después de que el Charlotte FC abriera el marcador. El atacante polaco respondió con un potente disparo cruzado desde la frontal del área para devolver la igualdad al encuentro.

Lewy’s first with the Fire was a beauty ??? pic.twitter.com/HablLe559m — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 3, 2026

Ya en la segunda mitad, el experimentado delantero volvió a aparecer dentro del área para culminar con calidad una combinación ofensiva y marcar el gol que aseguró el triunfo del Chicago Fire.

GOOOOOD MORNING CHICAGO pic.twitter.com/sBXf42tYuM — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

Lewandowski consiguió su primera victoria en la MLS

Además de celebrar sus primeros goles en la liga estadounidense, Robert Lewandowski también consiguió su primer triunfo desde su llegada a la MLS.

El atacante había debutado con dos derrotas consecutivas frente al Inter Miami y el New York City, por lo que el triunfo ante Charlotte FC representa un paso importante en su adaptación al futbol norteamericano.

Lewandowski llegó al Chicago Fire después de finalizar su contrato con el Barcelona al término de la temporada pasada, poniendo fin a una exitosa etapa en el futbol español.

Así marcha Chicago Fire en la Conferencia Este de la MLS

Tras esta victoria, el Chicago Fire ocupa la cuarta posición de la Conferencia Este con 29 puntos, a 11 del líder, Nashville, aunque el conjunto de Illinois todavía tiene un partido pendiente, lo que mantiene abiertas sus aspiraciones de acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

El gran rendimiento de Robert Lewandowski en la Jornada 19 confirma el impacto inmediato que puede tener el delantero polaco en la MLS, donde ya comenzó a responder con goles y actuaciones decisivas para su nuevo equipo.

A Home Debut to remember for @lewy_official ? pic.twitter.com/u6Bn64kQ3c — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

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