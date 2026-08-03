Spotify presenta Running Mode: la función perfecta para escuchar música mientras haces ejercicio

Correr con la playlist equivocada arruina cualquier entrenamiento y Spotify parece haber tomado nota de esto. La plataforma acaba de lanzar Running Mode, una función pensada exclusivamente para quienes salen a correr y quieren que la música se sincronice con su ritmo real de carrera. La idea nace después de detectar que cada vez más usuarios combinan streaming musical con actividad física, algo que se volvió tendencia con fuerza durante este año.

Cómo funciona el modo running de Spotify

Lo primero que hay que saber es que Running Mode vive dentro del Fitness Hub de la app, una sección que ya existía pero que ahora suma esta herramienta más sofisticada. Ahí, el usuario puede elegir entre 25 preajustes de entrenamiento que van desde carreras con intervalos hasta sesiones de ritmo constante o en pirámide.

Una vez seleccionado el tipo de rutina, la personalización sigue sumando capas. Se puede ajustar la duración de la sesión, el rango de pulsaciones por minuto (BPM) que se busca alcanzar y hasta el estilo musical que se quiere escuchar mientras se corre. Con toda esa data, Spotify arma automáticamente una playlist que va cambiando de canción sin cortes bruscos, acompañando las distintas fases del entrenamiento (calentamiento, cuerpo de la sesión y recuperación).

Como plus, la función incluye indicaciones de audio que guían al corredor durante la actividad, algo similar a lo que ofrecen apps especializadas en fitness. Eso sí, por ahora estos avisos solo están disponibles en inglés, así que todavía falta que lleguen en español.

Las ventajas frente a la experiencia tradicional de la app

La gran diferencia con la versión clásica de Spotify está en el nivel de personalización aplicado al ejercicio físico. Mientras que antes armar una playlist para correr implicaba buscar canciones manualmente o confiar en listas genéricas, ahora el algoritmo hace ese trabajo pesado en segundos. Esto le ahorra tiempo al usuario y evita esa sensación de perder el ritmo justo cuando la canción no acompaña el paso.

Otro punto fuerte es el beat matching, es decir, la sincronización del tempo musical con la cadencia de la carrera. Esta tecnología busca que la transición entre temas sea más fluida y motivadora, generando una especie de banda sonora continua en lugar de canciones sueltas que se interrumpen abruptamente.

Para quienes entrenan con estructura, como intervalos de alta intensidad, contar con música que respete esas fases puede marcar una diferencia real en el rendimiento y en la motivación durante el esfuerzo.

Disponibilidad, exclusiva para cuentas premium

Acá viene el dato que muchos estaban esperando. Running Mode es exclusivo para usuarios Premium, así que quienes usan la versión gratuita todavía no pueden acceder a esta función. Además, el lanzamiento inicial se limita a dispositivos iOS, sin fecha confirmada para desembarcar en Android.

Geográficamente, la función arrancó su despliegue en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia. Spotify no dio detalles sobre cuándo llegará a otros mercados como México o el resto de Latinoamérica, así que los usuarios de habla hispana tendrán que armarse de paciencia. Lo que sí queda claro es que la compañía sigue apostando fuerte por el segmento fitness, buscando diferenciarse de otras plataformas de streaming musical con herramientas cada vez más específicas para el entrenamiento diario.

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