Abuela que venció dos veces el cáncer muere tras brutal ataque en Arizona; sospechoso enfrenta cargo de asesinato

Susan Gehrke, una abuela de 61 años que había sobrevivido dos veces al cáncer, murió días después de resultar gravemente herida durante un ataque ocurrido en un complejo de apartamentos de Tucson, Arizona, informaron las autoridades.

Tras su fallecimiento, la Policía modificó los cargos contra el sospechoso, Dahseir Edward Jefferson, de 27 años, quien ahora enfrenta una acusación de asesinato en segundo grado, además de permanecer detenido con una fianza fijada en $650,000.

La víctima murió cuatro días después del ataque

El Departamento de Policía de Tucson informó que el ataque ocurrió la noche del 24 de julio en un complejo de apartamentos ubicado en el 1201 N. Alvernon Way.

Agentes y bomberos respondieron a un reporte de una pelea alrededor de las 10:00 p.m. Al llegar, encontraron a Gehrke y a otro hombre con lesiones.

La mujer fue trasladada a un hospital en estado crítico, mientras que el agresor huyó antes de la llegada de los oficiales.

Cuatro días después, las autoridades confirmaron la muerte de Gehrke como consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión.

Sospechoso fue localizado días después

Durante la investigación, los detectives identificaron como principal sospechoso a Dahseir Edward Jefferson.

El hombre fue localizado y arrestado el 28 de julio por integrantes de la unidad de participación comunitaria de la Policía de Tucson, cerca de Speedway Boulevard y Country Club Road.

Inicialmente fue acusado de dos cargos de agresión agravada, pero tras la muerte de la víctima, la Fiscalía actualizó el caso para incluir un cargo de asesinato en segundo grado.

Según las autoridades, Gehrke se encontraba en el patio de un apartamento junto a otro hombre cuando Jefferson presuntamente se acercó, inició una confrontación y atacó a ambas personas.

La Policía indicó que el otro hombre fue golpeado primero y sufrió lesiones graves tras caer al suelo.

Los investigadores continúan reuniendo evidencias mientras las unidades de Robos, Agresiones y Homicidios mantienen abierta la investigación.

El acusado tenía antecedentes por delitos violentos

De acuerdo con registros estatales, Jefferson había cumplido previamente una condena en una prisión de Arizona por agresión agravada.

Fue sentenciado a cinco años de prisión en 2021 y obtuvo su libertad en octubre de 2024.

Las autoridades también señalaron que contaba con una condena anterior por robo.

La familia recuerda a una mujer dedicada y sobreviviente del cáncer

Los familiares describieron a Susan Gehrke como una persona dedicada a su familia y al trabajo.

“Susan era un faro de luz para todos los que la conocían”, expresó la familia en un comunicado, en el que destacó que estaba a punto de jubilarse después de toda una vida de esfuerzo.

Sus seres queridos también recordaron que había logrado superar el cáncer en dos ocasiones.

“Las palabras no pueden describir el dolor y la conmoción que atraviesa nuestra familia. Después de vencer el cáncer dos veces, su vida fue arrebatada por un individuo violento con antecedentes penales por delitos de violencia”, señalaron.

Su nieto, Frankie Zills, dijo al medio KOLD que las lesiones sufridas por su abuela la dejaron “irreconocible” y la recordó como una mujer que dedicó su vida a sacar adelante a su familia.

Las autoridades informaron que la investigación sobre el caso continúa mientras avanza el proceso judicial contra el acusado.

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