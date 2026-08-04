Exconvicto es acusado de matar a un hombre minutos después de recuperar su libertad en Carolina del Norte

Un hombre con antecedentes por homicidio fue acusado de matar a una persona y herir gravemente a otra menos de dos horas después de haber sido liberado de una cárcel del condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, informaron las autoridades.

David Simpson, de 29 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, agresión con arma mortal con intención de matar causando lesiones graves y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

Un juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

El tiroteo ocurrió menos de dos horas después de su liberación

Registros judiciales citados por medios locales indican que Simpson salió de la cárcel del condado de Mecklenburg a las 12:20 a.m. del 29 de julio, luego de pagar una fianza de $10,000 por un caso no relacionado de posesión de un arma por parte de un recluso.

De acuerdo con la Policía de Charlotte-Mecklenburg, el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:45 a.m., es decir, menos de dos horas después de su liberación.

Como resultado del ataque, un hombre murió en el lugar y una segunda víctima logró ingresar a un apartamento antes de desplomarse. Posteriormente fue sometida a una cirugía debido a la gravedad de las heridas.

La disputa habría comenzado por un espacio de estacionamiento

Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió tras una disputa prolongada relacionada con un lugar para estacionar en un complejo de apartamentos del este de Charlotte.

Los agentes habían acudido en dos ocasiones esa misma noche debido a discusiones entre residentes y las víctimas por el uso del estacionamiento.

Según documentos judiciales, imágenes de cámaras de vigilancia muestran a Simpson junto a su novia cuando la camioneta de las víctimas pasó frente al edificio.

Los investigadores sostienen que el acusado ingresó a su apartamento y poco después salió portando una bolsa negra con peso en su interior antes de correr hacia las víctimas.

Aproximadamente diez minutos después se escucharon dos disparos. Medio minuto más tarde, las cámaras registraron a Simpson regresando hacia su apartamento mientras manipulaba la bolsa, antes de abandonar el lugar en un vehículo.

En la escena fueron recuperados dos casquillos de un rifle calibre 7.62.

El acusado ya había sido condenado por un homicidio

Los registros judiciales muestran que Simpson fue acusado de asesinato en primer grado por un homicidio ocurrido en 2013.

Sin embargo, en 2015 se declaró culpable de homicidio voluntario y cumplió aproximadamente cinco años de prisión antes de obtener la libertad condicional en 2020.

Desde entonces volvió a ser arrestado en varias ocasiones, incluidas múltiples acusaciones por posesión ilegal de armas de fuego al ser una persona previamente condenada por un delito grave.

También enfrentaba este año procesos pendientes por posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, resistencia a la autoridad y hurto menor.

Novia del acusado también enfrenta cargos

Las autoridades informaron que la novia de Simpson, identificada como Shakema Scott, fue acusada como cómplice después del hecho.

Por otra parte, el acusado se negó inicialmente a salir de su celda para asistir a su primera comparecencia judicial, lo que obligó a posponer la audiencia hasta que un juez ordenó su presencia más tarde ese mismo día.

Simpson deberá regresar a la corte el próximo 21 de agosto, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

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