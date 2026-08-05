Decenas de familias abandonan sus hogares en Michoacán tras la violenta guerra entre cárteles

La creciente disputa entre grupos del crimen organizado en la región costera de Michoacán ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 80 familias de comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas, quienes dejaron atrás sus viviendas, cultivos y actividades económicas para resguardar su integridad.

De acuerdo habitantes y representantes comunitarios que brindaron su testimonio al sitio La Silla Rota, la presencia de grupos armados, los enfrentamientos y las amenazas contra la población generaron un clima de miedo que obligó a decenas de personas a salir de sus localidades en busca de refugio con familiares o en otros municipios.

Las familias afectadas relataron que la violencia se intensificó durante las últimas semanas, limitando sus actividades cotidianas y dificultando el acceso a servicios básicos.

En algunos casos, señalaron que permanecieron varios días confinados en sus hogares antes de decidir abandonar la zona.

Los pobladores cuentan que se han intensificado los choques a tiros entre células antagónicas del crimen organizado en esa zona de la entidad, por el control del municipio.

Las fuentes consultadas por La Silla Rota refieren que la violencia aumentó hace tres semanas, con la irrupción de una célula delictiva conocida como “Los Bandolones”, apoyada por el líder criminal Fernando Cruz Mendoza, alias “El Tena”.

Por el otro bando se encuentran los hermanos Javier Jacobo Álvarez, alias “El Javi”; Alejandro Jacobo Álvarez, alias “El Jando” y Adalberto Jacobo Álvarez, alias “El Yiyo”.

El desplazamiento ocurre en una región considerada estratégica para distintos grupos criminales debido a su ubicación y a las rutas que conectan con el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales complejos logísticos del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número oficial de personas desplazadas ni han detallado un plan específico para atender a las familias afectadas.

Mientras tanto, los habitantes mantienen la expectativa de que existan condiciones de seguridad para regresar a sus comunidades sin poner en riesgo sus vidas.

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