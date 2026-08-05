Horóscopo de hoy para Leo del 5 agosto de 2026

Invierte en tu evolución personal. Aunque surjan preguntas que asusten o momentos de duda, tus ideales serán el sostén que necesitas. Cree en ti y en el camino que eliges. El porvenir puede convertirse en un gran aliado. Confía: tienes el coraje para superar cualquier sombra del pasado.

Horóscopo de amor para Leo Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Leo Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.