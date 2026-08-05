Jared Leto quedó fuera de una película tras acusaciones de abuso sexual

La carrera cinematográfica de Jared Leto sumó un severo revés en Hollywood. El actor y músico de 54 años fue excluido del reparto protagónico del thriller político “Assassination”, dirigido por el cineasta Barry Levinson, luego de que las acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada y presunta agresión sexual cobraran impulso mediático.

Según reportaron fuentes a Page Six, Leto se encontraba en conversaciones avanzadas para sumarse al largometraje, en un acuerdo que parecía cerrado. Sin embargo, los ejecutivos del proyecto y el propio Levinson decidieron frenar la contratación cuando los señalamientos contra el intérprete se volvieron “imposibles de ignorar”. A esto se sumaron dudas sobre el impacto comercial de sus recientes proyectos, como “Tron: Ares”.

“Assassination” aborda la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien falleció de forma misteriosa en 1965 mientras investigaba el magnicidio de John F. Kennedy. A pesar de la salida de Leto, la cinta mantiene un elenco estelar encabezado por Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston y Brendan Fraser. Hasta el momento, la producción no ha anunciado quién asumirá el papel vacante.

La decisión de prescindir de Leto coincide con el impacto del documental de la BBC, “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, donde diez mujeres relataron presuntos episodios de acoso y conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016, cuando varias de ellas tenían entre 16 y 18 años.

Cuatro de los testimonios denunciaron agresiones sexuales o amenazas directas por parte del artista. Estas declaraciones se añaden a un informe publicado en 2025 por la revista Air Mail, en el que otras nueve mujeres formularon acusaciones similares.

Frente a la ola de testimonios, el ganador del Oscar por “Dallas Buyers Club”negó tajantemente las acusaciones a través de un comunicado difundido por sus representantes: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, afirmó el líder de la banda 30 Seconds to Mars.

Por el momento, ni el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ni las autoridades de Las Vegas mantienen investigaciones penales abiertas contra el actor.

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