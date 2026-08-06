Arrestan a hombre en Grecia que ocultó el cadáver de su padre durante dos años en un congelador para cobrar su pensión

Un hombre de 55 años fue arrestado en Grecia por haber escondido durante dos años y medio el cuerpo sin vida de su padre en el congelador industrial de su hotel en el pueblo de Mistras, en la península del Peloponeso, para poder seguir cobrando su pensión, informó la emisora Skai.

La investigación comenzó después de que los vecinos de la localidad avisaran a la policía de que hacía tiempo que no veían en público al nonagenario padre del detenido, del que se sabía que padecía demencia.

Tras constatar que no existía un registro del hombre como fallecido, los agentes contactaron a su hijo, quien afirmó que su padre se encontraba en Atenas.

No obstante, su hermana, que vivía en la capital griega, desmintió lo dicho por su hermano y reveló a las autoridades que no había visto a su padre durante años, ni hablado con él.

Tras esto, la Policía citó al hombre de 55 años a la comisaría y los agentes, acompañados por un oficial de investigación judicial y un médico forense, acudieron a su hotel, también declarado como su lugar de residencia, donde encontraron el cadáver de su padre en un congelador industrial en el sótano.

El detenido confesó haber ocultado el fallecimiento de su padre (a los 90 años) para cobrar su pensión y la de su madre, que había fallecido antes, y cuyo padre era el beneficiario, informó Skai.

Hasta el momento no se han encontrado signos evidentes de lesiones en el cuerpo del fallecido, si bien es necesario completar el proceso de descongelación para poder realizar la autopsia y determinar la causa de la muerte, según la misma fuente.

El detenido es acusado por falso testimonio, fraude contra el Estado e infracción de la ley de armas, después de que se encontrara una pistola de aire comprimido en el hotel.

Según el portal de noticias local notospress, el hombre había convertido el hotel abandonado de dos pisos en una fortaleza y prohibía a cualquiera entrar o acercarse, incluso a técnicos de electricidad o de otros servicios, y había instalado cámaras de vigilancia en toda la zona.

Con información de EFE.

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