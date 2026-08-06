Griselda Arredondo, la operadora financiera del CJNG que incluyó EE.UU. en la recompensa de $100 millones

El gobierno de Estados Unidos incluyó a Griselda Margarita Arredondo Pinzón entre los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscados por autoridades federales, y anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La medida forma parte de una ofensiva anunciada por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado contra la estructura de mando del CJNG, organización a la que Washington atribuye actividades relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos transnacionales.

En total, las recompensas ofrecidas por ocho presuntos integrantes del grupo criminal superan los 100 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Arredondo Pinzón es señalada como una presunta operadora financiera del CJNG.

Las investigaciones indican que habría participado en la administración, transferencia y presunto lavado de recursos para la organización criminal, además de supervisar operaciones relacionadas con un esquema de fraude de tiempos compartidos que operaba desde Puerto Vallarta, Jalisco.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de revelar el mapa de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quienes ofrece más de 100 millones de dólares por información que dé con su paradero.



– 25 mdd por Juan Carlos Valencia, 'El Pelón';



– 15 mdd por? pic.twitter.com/E4Mat23Qc4 — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 6, 2026

Las autoridades sostienen que dicho esquema utilizaba centros de llamadas para contactar a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos, a quienes ofrecían falsas oportunidades de venta o inversión con el objetivo de obtener transferencias bancarias.

Según el Departamento de Justicia, alrededor de 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas que superan los 350 millones de dólares, recursos que presuntamente fueron utilizados para financiar actividades del CJNG.

Arredondo Pinzón nació el 1 de junio de 1990 en Puerto Vallarta, Jalisco. También es identificada como media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, otro presunto operador del CJNG por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares. Ambos fueron acusados previamente de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

La recompensa de 2 millones de dólares asignada a Arredondo Pinzón es la menor dentro del paquete anunciado por Washington.

La cifra más alta, de 25 millones de dólares, corresponde a Juan Carlos Valencia González, señalado como uno de los principales líderes del CJNG. También se ofrecen recompensas de entre 10 y 15 millones de dólares por otros integrantes de alto nivel de la organización.

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