Mitch McConnell logra salir del hospital donde permaneció internado casi dos meses

Mitch McConnell, senador por Kentucky, logró abandonar el hospital donde permaneció internado durante casi dos meses periodo en el que hasta Andy Beshear, gobernador de Kentucky, dudó de su capacidad para continuar ejerciendo como legislador y le exigió ofrecer un mensaje de viva voz a la ciudadanía, lo cual continúa omitiendo.

El republicano de 84 años se ha ausentado de manera recurrente de sus obligaciones políticas debido a varios episodios en que su integridad ha estado en riesgo al grado de terminar hospitalizado.

McConnell no ha sido visto en público desde el 14 de junio cuando fue internado de emergencia debido a que presentaba una afección médica no especificada.

Aunque la oficina del legislador ha emitido varios comunicados reiterando que su recuperación se encuentra muy avanzada, la realidad es que todavía nadie ha mencionado una fecha tentativa para que reaparezca en el Senado.

A través de un comunicado, el político conservador dio a conocer que continuará su recuperación en su domicilio hasta nueva orden.

“Hoy mismo he recibido el alta del centro de rehabilitación para continuar mi recuperación en casa. Elaine y yo estamos agradecidos por las numerosas muestras de apoyo y buenos deseos de amigos, colegas y habitantes de Kentucky, así como por la atenta atención que he recibido de parte de excelentes médicos, enfermeros, terapeutas y personal hospitalario”, escribió.

Aunque en su momento el presidente Donald Trump tachó al longevo legislador de ineficiente, al interior del Partido Republicano existe una enorme preocupación de que no pueda retomar sus funciones, pues eso implicaría reducir su corta ventaja en el Senado donde ocupan 53 de los 100 escaños.

“McConnell es un hombre enojado. Ya saben, lo echaron de su puesto [como líder republicano del Senado]. Es un tipo enojado. Debería estarme muy agradecido porque si yo no hubiera ganado, él no habría llegado a este punto”, expresó Trump a mediados de junio durante un encuentro con la prensa llevado a cabo en el Despacho Oval.

El vulnerable estado de salud de McConnell propició que Kirk Bangstad, propietario Minocqua Brewing Company —cervecería con sede en Wisconsin— y severo crítico del trabajo del senador, se comprometiera a vender sus bebidas al 50% de su precio en cuanto se anuncia su fallecimiento.

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