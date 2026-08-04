Cervecería promete vender sus bebidas a mitad de precio el día que muera el senador Mitch McConnell

De nueva cuenta, Minocqua Brewing Company, la cervecería con sede en Wisconsin que prometió regalar durante un día sus bebidas cuando muriera el presidente Donald Trump, ahora volvió a causar controversia al comprometerse a ofrecer su cerveza al 50% de su precio desde el momento en que se anuncia el fallecimiento del senador Mitch McConnell.

Kirk Bangstad, propietario de la citada cervecería, planea celebrar la muerte del legislador republicado ausente del Senado desde el 14 de junio, cuando fue internado de emergencia debido a que presentaba una afección médica no especificada.

“Bueno, amigos, si nuestra lógica es correcta, hoy deberíamos recibir la noticia de que ‘Rigor Tortoise’ estiró la pata hace unos dos meses. ¿Por qué hoy? Porque el llamado ‘héroe del establishment demócrata’ y actual miembro cobarde del partido de la oposición que no hace nada —el gobernador Andy Beshear— no convocó unas elecciones especiales para sustituir al ‘fantasma de Kentucky’ antes del 3 de agosto, lo que significa que, según la ley de Kentucky, el escaño quedará vacante hasta enero”, escribió el controversial empresario en un mensaje compartido en la cuenta oficial de su empresa habilitada en Instagram.

Aunque la oficina del senador de 84 años ha emitido varios comunicados reiterando que su recuperación se encuentra muy avanzada, hasta el momento continúa sin ofrecer una sola declaración, esto a pesar de la exigencia del gobernador de Kentucky de ofrecerle una explicación de viva voz a la ciudadanía, lo cual Kirk Bangstad considera como algo inaceptable.

“Gracias por dejar que se salgan con la suya, gobernador Beshear. Como siempre, parece que sus carísimos asesores, pagados por los grupos de interés que le dicen qué hacer, decidieron que tirar un hueso a las bases y hacer que la gente de McConnell rindiera cuentas por mentir al público estadounidense no era una buena estrategia, así que, una vez más, nos quedamos preguntándonos qué ha sido del Estado de derecho”, indicó.

Cabe señalar que Minocqua Brewing Company se enfrenta a la posibilidad de que el Departamento de Ingresos de Wisconsin le revoque la licencia con la cual opera en gran parte debido al escándalo en que se vio involucrado su propietario al prometer regalar un día de su producción cervecera cuando muriera el actual jefe de la nación.

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