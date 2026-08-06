Mujer se declara culpable de asesinar a su cónyuge, capitana de Cal Fire, en San Diego

Una mujer de 54 años se declaró culpable de asesinar a su segunda esposa, capitana del cuerpo de bombeos de Cal Fire, en febrero de 2025 en el condado de San Diego.

Yolanda Olejniczak reconoció su culpabilidad ante el Tribunal Superior de San Diego de asesinato en segundo grado por el crimen de Rebecca Marodi, el 17 de febrero de 2025, además de admitir que utilizó un cuchillo para cometer el homicidio.

Olejniczak estuvo en prisión anteriormente, entre 2004 y 2013, tras ser condenada por homicidio por la muerte a puñaladas de su entonces marido, Jim Olejniczak, en el año 2000 en el condado de Riverside.

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Rebecca “Becky” Marodi, quien formaba parte de la estación de French Valley Cal Fire, en el condado de Riverside, fue encontrada por su madre el 17 de febrero. La capitana presentaba múltiples puñaladas en el cuello, el pecho y la espalda.

“Becky” Marodi recibió atención médica por los servicios de emergencia poco antes de las 9:00 p.m. en la cuadra 20200 de Rancho Villa Road, en la comunidad de Ramona, en el condado de San Diego.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos para salvarle la vida, la capitana de Cal Fire falleció en el lugar del apuñalamiento.

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Días después, los detectives obtuvieron una orden de arresto contra Yolanda Olejniczak, de quien estaba separada.

Yolanda Olejniczak va a ser sentenciada el 2 de septiembre. Crédito: Sheriff del condado de San Diego | Cortesía

Según las autoridades, el ataque de violencia doméstica comenzó aproximadamente a las 8:00 p.m., menos de una hora antes de que la madre de Rebecca llamara a la Oficina del Sheriff del condado de San Diego.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, que supuestamente captaron el ataque, los investigadores dijeron que se observó a Rebecca intentando escapar de su agresor.

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“¡Yolanda! ¡Por favor! ¡No quiero morir!”, gritó “Becky”, según se escuchó en la grabación del incidente.

Los detectives dijeron que Yolanda le respondió a Rebecca: “Deberías haber pensado en eso antes”.

Unos 75 minutos después del apuñalamiento, los registros del Departamento de Seguridad Nacional mostraron que Yolanda Olejniczak cruzó la frontera hacia México.

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Al día siguiente, los detectives mencionaron que Yolanda envió un mensaje a un conocido en el que le escribió: “Rebecca llegó a casa y me dijo que me dejaba. Tuvimos una gran pelea y la lastimé. Lo siento”.

El 22 de marzo de 2025, autoridades mexicanas arrestaron a Yolanda Olejniczak en un vecindario de Mexicali, cerca de un hotel.

Después de los trámites de deportación, la mujer fue entregada a los alguaciles estadounidenses en un puesto fronterizo de Estados Unidos, donde fue procesada y fichada bajo sospecha de asesinato, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de San Diego.

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En su audiencia de este martes ante el Tribunal Superior de San Diego, Yolanda Olejniczak aceptó ser responsable del ataque a puñaladas a Rebecca “Becky” Marodi.

Yolanda será sentenciada el 2 de septiembre de 2026. Puede enfrentar una pena de entre 36 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

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