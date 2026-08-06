Profesores en Texas demandan a Gobierno por restricciones académicas y prohibir libros

Un grupo de profesores, respaldados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), presentó una demanda federal contra el Sistema Universitario Texas A&M para impugnar una política que, según los demandantes, restringe la libertad académica y vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La querella, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, sostiene que la directiva implementada a finales de 2025 prohíbe al profesorado abordar determinados temas relacionados con la raza, el género y la orientación sexual, además de establecer un proceso de revisión obligatorio para los programas de estudio que, afirman, favorece la censura de determinados puntos de vista.

Los demandantes son los profesores Leonard Bright, Vanita Reddy, Landon Sadler y Aaron George, junto con la AAUP, quienes argumentan que las nuevas reglas han provocado la cancelación de cursos, modificaciones en los contenidos académicos y un ambiente de incertidumbre entre los docentes de las 12 universidades que integran el sistema Texas A&M.

BREAKING: We're suing Texas A&M over the university system’s unconstitutional censorship policy.



Administrators are canceling or restricting courses that discuss race, gender, and sexual orientation.



Public universities are meant for sharing knowledge ? not banning it. — ACLU of Texas (@ACLUTx) August 4, 2026

Cursos cancelados y obras retiradas de las aulas

De acuerdo con la demanda, la política obligó a cancelar asignaturas como Religiones del Mundo, Introducción a la Raza y la Etnicidad, Ética en las Políticas Públicas y un curso dedicado a la literatura LGBTQ+, además del cierre del programa de Estudios de la Mujer y de Género.

Los profesores también denunciaron que debieron retirar de sus programas materiales considerados fundamentales para el análisis académico, entre ellos “El mito del andrógino”, de Platón; “La huida de los blancos”, del historiador Kevin Kruse, y la película “Moonlight”, ganadora del Óscar a Mejor Película en 2017. Asimismo, la demanda señala que algunos docentes recibieron autorización para explicar episodios históricos específicos, como la campaña de Phyllis Schlafly contra la Enmienda de Igualdad de Derechos, pero no para abordar la evolución de la Decimocuarta Enmienda y su aplicación en la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+.

“Mi curso de ética, el único de su tipo disponible para estudiantes de posgrado, fue cancelado por incumplimiento de una política de censura draconiana”, afirmó Leonard Bright. “Esta política ha afectado mi capacidad para desempeñar mi trabajo, la capacidad de aprendizaje de mis estudiantes y la capacidad de mis colegas para enseñar sin temor a represalias”.

ACLU of Texas, Professors Sue Texas A&M System Over Censorship Policy, Detail Violations of Academic Freedom https://t.co/0uzloopEFy — Richard Poynder (@RickyPo) August 5, 2026

Texas A&M rechaza las acusaciones

La ACLU sostiene que la política constituye una forma de censura basada en el contenido y discrimina determinadas perspectivas, lo que, a su juicio, vulnera los derechos de profesores y estudiantes. “Esta política perjudica directamente a las personas negras, latinas, LGBTQIA+ y a todos los demás texanos que históricamente han sido discriminados”, declaró Chloe Kempf, abogada de la ACLU de Texas.

Por su parte, Emerson Sykes, abogado del Proyecto de Libertad de Expresión de la organización, afirmó que “la Primera Enmienda prohíbe claramente este flagrante ataque a la libertad académica en una universidad pública”.

Las autoridades del Sistema Universitario Texas A&M rechazaron las acusaciones y anunciaron que defenderán la normativa ante los tribunales. “Creemos que esta demanda carece de fundamento y el sistema defenderá enérgicamente sus políticas y procedimientos”, declaró Chris Bryan, vicecanciller de Mercadotecnia y Comunicaciones.

La institución sostiene que las medidas buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los programas académicos. Funcionarios universitarios también han señalado que solo seis de los más de 5,400 cursos revisados para el semestre de primavera fueron cancelados.

El litigio se desarrolla en medio de un debate nacional sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en universidades públicas, luego de que Texas y otros estados gobernados por republicanos aprobaran restricciones relacionadas con la enseñanza de temas de raza, género e identidad sexual.

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