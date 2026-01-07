Universidad acuerda pago de $500,000 a profesor despedido por publicación sobre Charlie Kirk

La Universidad Estatal Austin Peay (APSU), en Tennessee, alcanzó un acuerdo por $500,000 dólares con un profesor titular de teatro que fue despedido el año pasado tras compartir una publicación en redes sociales relacionada con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La institución reconoció que no siguió el debido proceso requerido para la terminación laboral de un docente con titularidad y, como parte del acuerdo, reincorporó al académico a su puesto.

El profesor Darren Michael, asociado de actuación y dirección, regresó oficialmente a las aulas el pasado 30 de diciembre de 2025, luego de una conciliación que pone fin a la disputa entre ambas partes.

Michael formaba parte del cuerpo docente de APSU desde 2007 y fue separado de su cargo en septiembre, después de que la universidad calificara una de sus publicaciones como “insensible” e “irrespetuosa”, al considerar que podía interpretarse como una justificación de la violencia tras la muerte de Kirk.

En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, el presidente de APSU, Mike Licari, admitió la falla institucional. “APSU no siguió el proceso de despido requerido en este asunto, y lamento profundamente y me disculpo por el impacto que esto ha tenido en el profesor Michael y en nuestra comunidad universitaria”, expresó.

Agregó que se comprometía a garantizar el respeto al debido proceso y la equidad en futuras decisiones administrativas.

Reconocimiento oficial y presión política

Con base en documentos del acuerdo de conciliación obtenidos por medios locales, la universidad no solo pagará $500,000 al profesor, sino que también cubrirá gastos por servicios de asesoramiento terapéutico. Además, APSU se comprometió a emitir una declaración formal reconociendo su arrepentimiento por no haber seguido el procedimiento de terminación de la titularidad, la cual fue distribuida por correo electrónico a profesores, personal y estudiantes.

La controversia escaló cuando la senadora republicana Marsha Blackburn compartió en la red social X una captura de pantalla de la publicación de Michael, acompañada de su fotografía y perfil profesional, cuestionando públicamente a la universidad sobre el caso: “¿Qué opinas, @austinpeay?”.

Ese señalamiento generó presión política y un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión de los empleados públicos y el manejo institucional de opiniones polémicas en redes sociales.

Aunque APSU se negó a hacer comentarios adicionales sobre los términos del acuerdo, el correo enviado a la comunidad del campus confirmó que el despido inicial no respetó las garantías procesales de un profesor con titularidad, lo que llevó a su suspensión temporal y posterior reinstalación.

El caso de Michael se suma a otros episodios recientes en Tennessee, donde empleados públicos enfrentaron sanciones por expresarse sobre la muerte de Kirk, reavivando la discusión nacional sobre la libertad académica, redes sociales y el debido proceso dentro de instituciones públicas.

