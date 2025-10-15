EE.UU. revocó las visas de 6 extranjeros por presuntamente emitir burlas sobre el crimen de Charlie Kirk

El Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos confirmó la revocación de visas al menos a seis personas por presuntas burlas del asesinato de Charlie Kirk, entre ellos un mexicano.

Esto ocurrió tras detectar publicaciones en redes sociales en las que celebraban, justificaban o ridiculizaban el asesinato del activista conservador, quien falleció tras un impacto de bala en el cuello en una universidad de Utah el pasado 10 de septiembre.

“Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, publicó el organismo en su cuenta oficial en X.

El anuncio se produjo mientras el presidente Donald Trump otorgaba de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk.

La administración y sus partidarios han atacado a personas por sus comentarios sobre el crimen, lo que ha llevado a despidos y otras medidas disciplinarias contra periodistas, profesores y otros, y ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión, según informó AP.

¿Qué decían los comentarios?

Entre la lista de personas a las que Estados Unidos les quitó la visa por supuestamente burlarse del asesinato de Charlie Kirk, está un mexicano.

Sin revelar identidad, el Departamento de Estado explicó que el mexicano al cual le revocaron la visa afirmó que Charlie Kirk “murió siendo racista, murió siendo misógino”.

Otra declaración que apuntó el Gobierno de Estados Unidos es que la persona mexicana afirmó que “hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta”.

Ante tales comentarios, la respuesta de las autoridades fue: “visa revocada”.

Sigue leyendo:

– Jueza ordena reinstalar a profesor despedido por mensaje sobre Charlie Kirk en caso en Dakota del Sur.

– Trump estalla contra demócrata Ilhan Omar tras criticar a Charlie Kirk.

– Quién es Jimmy Kimmel y qué dijo sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su programa de TV.