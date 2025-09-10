Asesinato de Charlie Kirk provoca ola de conmoción y condenas a la violencia política

Republicanos y demócratas olvidaron por momentos su adversidad y lamentaron la muerte del activista conservador Charlie Kirk, además de condenar la violencia con motivaciones políticas, luego de que fuera asesinado a tiros durante un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah.

El primero en mostrar su postura fue Donald Trump, quien en su red social dijo que, “Era un buen hombre. Era un tipo increíble. Nadie como él”

Además, varios altos funcionarios de la administración rápidamente emitieron mensajes de apoyo a Kirk cuando se difundió la noticia del tiroteo, antes del anuncio de Trump de que había muerto.

“Oramos por Charlie Kirk. Un cristiano, estadounidense y ser humano increíble. Que la mano sanadora de Jesucristo esté con él”, escribió el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en X.

El vicepresidente JD Vance publicó una oración en X: “Concédele, Señor, el descanso eterno”.

En un mensaje anterior, enviado poco después del asesinato de Kirk, lo elogió por dialogar abiertamente con aliados y críticos.

“Si realmente ves los eventos de Charlie, a diferencia de los resúmenes falsos, son uno de los pocos lugares con un diálogo abierto y honesto entre la izquierda y la derecha”, escribió Vance. “Respondía a cualquier pregunta y hablaba con todos”.

“Pedimos a todos que oren por él y su familia. Solo voy a decir lo obvio: esto es detestable”, dijo por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. “La violencia política se ha vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense, y esto no es propio de ellos”.

Johnson añadió: “Necesitamos que todas las figuras políticas, todos los que tienen una plataforma, lo digan alto y claro: podemos resolver los desacuerdos y las disputas de forma civilizada, y la violencia política debe erradicarse y detenerse”.

“Este es un ataque repugnante y despreciable”, publicó el senador republicano Lindsey Graham. “Rezo por Charlie Kirk y su familia. Por favor, únanse a mí”.

Tras el anuncio de la muerte de Kirk, las banderas de la Casa Blanca ondearon a media asta. Eric Trump, hijo del presidente, también anunció que las banderas ondearían a media asta en todas las propiedades de Trump.

Condena a violencia política

El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata y frecuente crítico de Trump que recibió a Kirk en su podcast a principios de este año, recurrió a X para denunciar el tiroteo poco después de que ocurriera.

“El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible”, escribió Newsom. “En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas”.

La exvicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia en 2024, también mostró su pésame por la noticia: “Estoy profundamente conmocionada por el tiroteo en Utah. Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia”.

“Seamos claros: la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que no genere más violencia”, añadió.

Sin embargo, la representante Nancy Mace rompió el protocolo y dijo que: “Conservador, liberal, seas lo que seas, no deberían dispararte por tus creencias… espero que todos los demócratas del país se pongan de pie y reconozcan que tienen un problema dentro de su partido”.

Mace rechazó la idea de que los republicanos pudieran ser igualmente responsables del asesinato de la representante estatal de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, en junio.

“Algún izquierdista furioso le disparó a Kirk en el cuello, ¿y ahora quieres hablar de republicanos?”, dijo. “No. Para nada. Esto es un asunto pendiente; los demócratas son los responsables”.

De manera similar, la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, quien atribuyó a Kirk el haberla involucrado en la política, culpó a los progresistas y a los medios de comunicación por la muerte de Kirk.

“Todos los que nos llamaron fascistas hicieron esto”, escribió en X. “Estaban demasiado ocupados drogando niños, amputándoles los genitales, incitando a la violencia racial apoyando a organizaciones que explotan a minorías, protegiendo a criminales y fomentando el odio. Ustedes son el odio que dicen combatir. Sus palabras causaron esto. Su odio causó esto”.

El multimillonario Elon Musk, exfuncionario de la administración Trump y propietario de X, escribió: “La izquierda es el partido del asesinato”.

Por su parte, algunos demócratas destacados denunciaron la violencia con armas de fuego, como fue el caso del representante Jamie Raskin, “Condenando otro acto absolutamente vergonzoso de violencia con armas de fuego”.

Finalmente, el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, insistió que se hará justicia, “En colaboración con el FBI y las autoridades de Utah, llevaremos ante la justicia al responsable de esta tragedia”.

Cox no solo afirmó que las autoridades ya tienen a un sospechoso bajo custodia, sino que también les recordó a todos los presentes que en el estado de Utah se puede aplicar la pena de muerte a criminales.

