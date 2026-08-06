Tom Holland y Zendaya celebran su boda en un lujoso hotel en Reino Unido, según reportes

La pareja conformada por Tom Holland y Zendaya encabezan los titulares internacionales tras reportarse que habrían celebrado su enlace matrimonial en un lujoso hotel en Beaverbrook, al sureste de Londres, el pasado 4 de agosto.

Medios como The Sun y People reportan que el sitio que los enamorados eligieron para su boda “secreta” tuvo un costo de alquiler de $580,000 euros, es decir $668,000 dólares.

Y es que la propiedad, según menciona el portal Daily Mail, se trata de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha albergado a huéspedes como Winston Churchill.

Hasta el momento no se han revelado imágenes del enlace matrimonial y esto se atribuye a que Tom Holland y Zendaya prohibieron el uso de celulares a los invitados de la ceremonia.

A solo unas horas de estos reportes, los protagonistas de “The Odyssey” se dejaron ver caminando por las calles de Londres paseando a sus perros. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención del resto.

Se trató del anillo de casamiento que Tom Holland lució en el dedo anular de la mano izquierda, lo que muchos usuarios tomaron como confirmación de los reportes sobre su boda en secreto.

La relación de Tom Holland y Zendaya no se limita al plano personal, recordemos que se conocieron en el año de 2016 durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming” y desde entonces han colaborado en más de una cinta de la franquicia.

Esta relación laboral se extendió este 2026 a la cinta dirigida por Christopher Nolan, “La Odisea”, donde comparten créditos con John Bernthal, Matt Damon y Anne Hathaway. Allí, Holland y Zendaya interpretan a “Telémaco” y “Atenea”, respectivamente.

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