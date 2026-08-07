Lara Trump descarta haberse sentido aburrida durante el funeral de Lindsey Graham como se lo reprochan

Lara Trump, nuera del presidente de la nación, desechó la versión que apunta hacia su presunto aburrimiento durante el funeral de Lindsey Graham celebrado hace unos días, esto frente a una ola de críticas que han surgido reprochándole su falta de respeto por continuamente estar observando su reloj inteligente.

La velocidad fluye la información gracias al avance de la tecnología y la conectividad a internet, permiten que las personas tengan acceso a imágenes y videos de eventos de prácticamente todo el mundo, en ocasiones en tiempo real o bien minutos después de haberse registrado.

Gracias a ello fue cómo se logró captar a la esposa de Eric Trump un tanto inquieta durante el funeral de Lindsey Graham, exsenador republicano por Carolina del Sur, el cual se llevó a cabo en la Catedral Nacional de Washington, el 28 de julio.

Durante el servicio conmemorativo del difunto, la nuera del jefe de la nación fue captada desviando su mirada recurrentemente hacia el reloj inteligente colocado en su muñeca izquierda.

Lara Trump Addresses Her Recent Controversy That Went VIRAL



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Dicha actitud fue considerada por algunos usuarios de redes sociales como “una señal de aburrimiento” e incluso de que “no deseaba estar allí”, lo cual resulta embarazoso si se toma en cuenta que era un acto de enorme trascendencia para el Partido Republicano en un momento delicado frente al riesgo que corre de ser superado en las elecciones de mitad de mandato, como lo proyectan algunos analistas políticos.

Lindsey Graham fue un destacado senador republicano que, de manera inesperada, falleció el 11 de julio de 2026, a los 71 años, a consecuencia de una disección aórtica (un desgarro en la arteria principal del cuerpo) provocada por una emergencia cardiovascular.

Ante el escándalo que ha comenzado a surgir en torno a la presunta indebida conducta exhibida por la nuera consentida de Donald Trump, en su programa de televisión “The Right View With Lara Trump”, expuso su versión de lo ocurrido.

“Más o menos a la mitad de todo esto —llevábamos allí algo más de dos horas—, empecé a recibir varias llamadas en mi Apple Watch del campamento al que van mis hijos.

Así que hice lo que cualquier padre haría, e intenté, con mucha discreción, averiguar qué estaba pasando para al menos saber que podía permanecer sentada en el funeral.

Cualquier padre sabe lo que se siente y haría lo mismo. Fui lo más discreta posible”, describió la presentadora de televisión dejando en claro que el penoso incidente fue sacado de contexto.

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