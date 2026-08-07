¡Vive noches de arte en el centro de Los Ángeles!

La diversión está garantizada en la ciudad de Los Ángeles, porque el calendario de actividades de “Downtown Los Angeles” (DTLA) ofrece un menú variado de opciones para todos los gustos. A veces limitamos nuestro ocio a visitar centros comerciales y ni nos enteramos de que hay todo un mundo de oportunidades de entretenimiento que van más allá de ver vitrinas o acumular compras.

La ciudad te ofrece una serie de conciertos, exposiciones de arte, festivales e incluso activaciones de marca como pequeños “pop up” que de repente aparecen para sorprender a los transeúntes.

En este artículo te compartiremos información sobre algunos eventos a los que puedes asistir, tomando en cuenta que estos conforman parte de la calendarización para el mes de agosto del presente año. Iremos exponiéndote algunas actividades que puedes realizar y que abarcarán desde los gustos más conservadores hasta los más atrevidos.

“Summer with the Library”

En este mes, la Biblioteca Pública de Los Ángeles protagoniza su celebración anual, la cual abarca toda la ciudad y promueve la lectura, la creatividad y el descubrimiento.

El festejo con sus respectivas actividades se llevará a cabo del 6 de junio al 9 de agosto. Estos consisten en desafíos de lectura y actividades, ganar premios y disfrutar de eventos especiales en las sucursales de la biblioteca por toda la ciudad. Es la excusa perfecta para explorar la biblioteca de tu vecindario durante todo el verano.

“DTLA ArtNight”

Las noches de arte en la ciudad son una verdadera delicia y una oportunidad para vivir Downtown con otros ojos. Este en si es un evento que se celebra una vez al mes. Específicamente, cada primer jueves.

Te estarás preguntando, ¿en qué consiste? Básicamente, 25 galerías presentan sus exposiciones de arte, lo cual incluye importantes colecciones. Según el calendario, estas abarcan una amplia variedad de disciplinas y cuentan con obras de artistas de Los Ángeles, Estados Unidos y el resto del mundo.

El mundo artístico en la ciudad de Los Ángeles es rico en diversidad. (AP Photo/Reed Saxon,File). Crédito: Reed Saxon | AP

“Yoko Ono: Music of the Mind”

Desde hace varias semanas, la ciudad se ha revestido con imágenes promocionales de este evento. “Yoko Ono: Music of the Mind“, la producción como tal consiste en un homenaje para la artista y activista.

Los visitantes podrán ver la primera muestra individual de la artista en un museo del sur de California, organizada en colaboración con la Tate Modern de Londres.

Según la información proporcionada por el sitio web, en esta primavera los visitantes a participarán directamente en muchas de las obras de Ono, las cuales transforman actos sencillos en expresiones de paz y conexión.

“Los olivos de The Broad”, situados en la plaza ‘East West Bank’, se convertirán en «Árboles de los deseos» (Wish Trees) para Los Ángeles; esta instalación clave —realizada por primera vez en 1996 en la galería “Shoshana Wayne” de Santa Mónica— invita al público a atar sus propios deseos a las ramas de los árboles, creando así una expresión viva de esperanza en la ciudad. La exposición ha estado disponible desde el 23 de mayo al 11 y continuará hasta el mes de octubre del presente año.

“Yoko Only…”

El ciclo de conciertos de verano de The Broad regresa para una noche espectacular con Yoko Only, una velada dedicada a la creatividad musical de Yoko Ono y la Plastic Ono Band.

Día del evento: sábado, 8 de agosto de 2026, 7 p. m. – 11 p. m.

A continuación te compartimos otras actividades de cartelera para el presente mes de agosto:

Sigue leyendo más sobre Los Ángeles aquí:

Karen Bass exige al LAPD dejar Flock tras temor de que datos acaben en manos de ICE

Hombre que mató a oficial hispano de Monterey Park sentenciado a cadena perpetua

Regresa el Día del Salvadoreño a Los Ángeles