Regresa el Día del Salvadoreño a Los Ángeles 

Los salvadoreños en Los Ángeles -y en todo Estados Unidos- celebrarán este fin de semana el Día del Salvadoreño en paralelo a las Fiestas Patronales de la capital cuscatleca que honra al Salvador del Mundo, patrono del país centroamericano.

En suelo angelino los festejos, organizados por UNICOMDES USA (Unidad de Comunidades de El Salvador), serán el sábado 8 y domingo 9 de agosto en el bulevar Venice.

El evento, el más antiguo y popular para los salvadoreños en el exterior, contará con artistas invitados, comida típica, bailes, venta de artesanías, presentaciones culturales, juegos mecánicos y una gran cantidad de recursos para los asistentes, además de la esperada representación en vivo de la Transfiguración del Divino Salvador del Mundo.

“Este fin de semana vamos a tener dos días de festividad, donde van a encontrar mucha diversión, música con artistas locales de Los Ángeles y de El Salvador, además la comunidad tendrá la oportunidad de interactuar con nuestros patrocinadores y vendedores, será una gran fiesta para todos”, dijo a La Opinión la directora ejecutiva de UNICOMDES USA, Wendy Carolina Villalta.

El Día del Salvadoreño regresa tras un año de ausencia, luego de que en 2025 se suspendiera la tradicional fiesta por precaución debido a la ola de redadas migratorias que se registró el sur de California.

Villalta explicó que esta edición incluirá varias novedades, entre ellas pequeños escenarios distribuidos a lo largo del recorrido para que niños y adolescentes conozcan más sobre la cultura salvadoreña.

“Tendremos el escenario principal con grandes actuaciones de artistas salvadoreños como Ligia Morales (exvocalista del grupo Salsa Clave), un segundo escenario donde se realizará el domingo la Transfiguración del Divino Salvador del Mundo y muchas sorpresas”, agregó la directiva.

El acto religioso iniciará el domingo alrededor de las 4:45 de la tarde con una procesión entre la calle Venice y Vermont.

Décadas de historia

El festival, considerado el más antiguo y reconocido de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, se celebró por primera vez en 1998 y con el paso del tiempo se convirtió en un espacio de encuentro cultural para miles de salvadoreños en el exterior, así como en el escenario ideal para que las nuevas generaciones conecten con sus raíces y tradiciones.

El 18 de julio de 2006, el evento fue reconocido por el Congreso de EEUU y declaró el 6 de agosto como El Día del Salvadoreño Americano.

Este 8 y 9 de agosto se celebra el Día del salvadoreño en Los Ángeles. Crédito: Impremedia

“Invitamos a toda la comunidad latina, no solo a la salvadoreña, porque nosotros los salvadoreños tenemos esa idiosincrasia de querer a todos. Los invitamos a que vengan con toda la familia a disfrutar del evento, es un evento cultural donde queremos sentirnos apapachados y apapachar a todos los que asistan a los festejos”, concluyó Villalta.

De acuerdo con el sitio oficial del evento, se esperan más de 100,000 asistentes durante todo el fin de semana

El evento es gratis durante ambos días.

Día del Salvadoreño