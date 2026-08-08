Armada de México decomisó más de una tonelada de cocaína dentro de una embarcación en el Pacífico

La Armada de México decomisó cerca de 1.17 toneladas de cocaína y capturó a seis personas, tres mexicanas y tres ecuatorianas, durante una operación marítima realizada a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, en el Pacífico mexicano, informó el Gabinete de Seguridad del país.

La operación ocurrió durante labores de patrullaje y vigilancia marítima, cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) localizó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda en la que viajaban los seis tripulantes, según señalaron las autoridades en un comunicado.

Al inspeccionarla, los agentes encontraron 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente 1,170 kilogramos de una sustancia con características de la cocaína, señalaron las autoridades.

Como resultado de los trabajos de vigilancia marítima que realiza la @SEMAR_mx en aguas del Océano Pacífico, en Acapulco, Guerrero, se aseguró una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína y 2,450 litros de combustible, también fueron detenidas 6 personas.? pic.twitter.com/j5o51nCQU4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 7, 2026

También incautaron unos 2,450 litros de combustible distribuidos en 49 bidones, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, además de la embarcación.

El nuevo decomiso ocurre en medio de un refuerzo de las operaciones mexicanas contra el tráfico marítimo de drogas, particularmente en las rutas del océano Pacífico.

Las acciones se dan luego de que a finales de julio, México aseguró que se ha detectado que la mayor parte del tráfico marítimo de drogas se concentra actualmente en el océano Pacífico.

De acuerdo con información oficial, durante la actual Administración federal la Marina ha incautado ya más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en medio de la presión del Gobierno de Estados Unidos para que México intensifique el combate al narcotráfico y frene el tráfico de drogas hacia ese país.

Con información de EFE.

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