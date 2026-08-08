Centralia, el pueblo de EE.UU. que inspiró la película de Silent Hill: cómo es y dónde queda

Silent Hill, el ficticio y endemoniado pueblo donde se desarrollan los eventos de la saga del videojuego, tiene una confusión en su origen. La historia indica que se encuentra en Maine, pero la inspiración de sus creadores proviene de otro pueblo de Estados Unidos: Centralia, ubicado en Pensilvania.

En la ficción (película de 2006 y videojuego), el lugar posee una energía maldita originada por antiguos rituales de nativos americanos y corrompida por tragedias posteriores.

El pueblo actúa como un espejo del subconsciente, atrayendo a personas con traumas o secretos oscuros, materializando sus miedos en monstruos y pesadillas personalizadas. Pero eso no es todo, alterna a sus visitantes entre el “mundo real”, de pura niebla y un limbo desesperante, y el “otro mundo”: una pesadilla metálica, oxidada y sangrienta.

Pero esa es la esencia del videojuego, que te pone en la piel de “Harry Mason”, quien luego de un accidente busca a su hija adoptiva desaparecida y termina en Silent Hill, enfrentándose a todo tipo de monstruos. Además de intentar encontrar a la pequeña “Cheryl”, su lucha principal es la de sobrevivir.

Ahora bien… ¿de dónde viene toda esa inspiración? Precisamente de Centralia, ese pueblo de Pensilvania que muchos describen como “pueblo fantasma”, debido a que su población disminuyó de 1,000 habitantes en 1980 a tan solo cinco en 2020.

El pueblo de Centralia en 2022, desolado y con una atmósfera repleta de tensión. Crédito: RinTinRon | Shutterstock

¿Qué pasó en Centralia y por qué inspiró a Silent Hill?

En 1962 (hace más de 60 años) la ciudad ubicada al noreste de Pensilvania sufrió un incendio en una mina de carbón. Pero lo más sorprendente es que ese fuego sigue ardiendo en el subsuelo. ¿Por qué?

Aunque existen varias hipótesis, la más conocida cuenta que en 1962 las autoridades locales trataron de limpiar un vertedero de basura prediendo fuego a los desechos acumulados. Sin embargo, y pese a la actuación de los bomberos, el fuego nunca cedió por completo.

Presuntemente, las llamas penetraron por una abertura sin sellar, lo que permitió que se propagara al laberinto de minas de carbón que estaban (y siguen) abandonadas bajo Centralia.

Con el paso de los años, el siniestro provocó daños que obligaron a que la población se marchara: los gases tóxicos atravesaron la tierra y se propagaron hacia las viviendas de los residentes, especialmente en los sótanos.

Una de las últimas viviendas que quedan en Centralia, que data de 2024. Crédito: Walt Bilous | Shutterstock

Además, el calor extremo agrietó el asfalto de las rutas principales. Se dice que en 1981 el suelo se abrió bajo los pies de un niño de 12 años años, llamado Todd Domboski, en el jardín de su casa.

El jovencito cayó en un socavón de 1.2 metros y logró sostenerse de la raíz de un árbol hasta que su primo, Eric Wolfgang (14 años), logró sacarlo y ponerlo a salvo. Las autoridades locales descubrieron después que del hueco salía aire caliente que contenía un nivel letal de monóxido de carbono.

El humo tóxico, la niebla constante, las grietas en el suelo y el abandono casi total del pueblo reflejan el estilo visual de los videojuegos y de la película Silent Hill. Cabe aclarar que Centralia no está cubierta de niebla, un detalle añadido en la ficción para crear una atmósfera más inquietante.

¿Cómo está Centralia en la actualidad?

Actualmente, en Centralia apenas hay un puñado de residentes, la mayoría de los edificios antiguos fueron derribados y las autoridades cubrieron con tierra la famosa sección de la carretera cubierta de grafitis para desincentivar el turismo masivo.

Según reportes y documentales, los expertos calculan que el carbón disponible en las minas subterráneas aún tiene suficiente combustible para seguir ardiendo durante unos 250 años más.

Ruta 61, carretera dañada y abandonada que con el tiempo pasó a ser conocida como Graffiti Highway. Crédito: Nathan Yeagle | Shutterstock

Aunque está prohibido excavar o acercarse a las zonas de peligro, por los gases tóxicos, caminar por la cuadrícula de calles vacías sigue siendo posible para visitantes. De hecho, el influencer mexicano Luisito Comunica visitó Centralia en 2025, describiendo una historia desgarradora y difícil de creer.

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