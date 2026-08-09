FC Dallas echa a Chivas de la Leagues Cup y enturbia más el horizonte de Milito

El panorama se puso color de hormiga para Gabriel Milito en el banquillo del Guadalajara. Lo que comenzó como un berrinche del timonel argentino contra los dardos de la prensa terminó por convertirse en una tormenta perfecta, luego de que el FC Dallas desnudara por completo las carencias de su escuadra y la echara a las primeras de cambio de la Leagues Cup con un helado 1-0.

Al Rebaño Sagrado se le acabó el corrido en suelo texano y regresará a Verde Valle arrastrando la cobija, con las maletas llenas de dudas y un vestidor que arde en pura presión.

Logan Farrington breaks the deadlock ?@FCDallas moves into the lead over Chivas!



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La exhibición de la escuadra tapatía dejó más dudas que certezas, confirmando que el supuesto interés que tenían en el torneo binacional fue puro espejismo. A diferencia del juego contra el LAFC —donde por lo menos rescataron el empate y cayeron dignamente 5-4 en los penales—, esta vez la cosecha fue una absoluta miseria.

Las Chivas se fueron con las manos vacías y las bolsas llenas de reclamos de la casa del cuadro texano.

La ‘Hormiga’ no pesa y la pólvora está más que mojada

Pero abróchense los cinturones, porque lo grave no es la derrota en sí, sino el juego inoperante de un equipo que camina en la cancha sin brújula ni pegada. De nada sirvió que Milito mandara desde el arranque a su hombre de confianza en el ataque, Armando “Hormiga” González.

¡Qué jugada estaban haciendo las @Chivas! ?



A nada el Rebaño de abrir el marcador. ?#LMXLC2026 | #CHI | #J2



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Parece que al canterano se le acabó la magia goleadora desde que regresó de su aventura con la Selección Mexicana en el Mundial 2026; trae la pólvora completamente mojada y el cuadro tapatío lo está pagando con sangre.

Con este nuevo descalabro en suelo gringo, el Guadalajara nomás no puede sacudirse la malaria ni la pésima imagen que arrastra edición tras edición en este torneo. Dejaron tirado en el olvido el enorme compromiso moral y comercial que el “Rebaño Sagrado” tiene con sus millones de paisanos en la Unión Americana, quienes volvieron a pagar un boleto para ver a su equipo dar pena ajena.

Un punto de seis: los números de la vergüenza

Las frías y lapidarias estadísticas de esta edición de la Leagues Cup no mienten y encueran la realidad: un mísero punto de seis posibles. Esto desnuda por completo la brutal falta de ritmo de un plantel que en los torneos locales vende la idea de ser candidato al título en México, pero que cruza la frontera y se le congela el pecho.

Las Chivas se descompusieron gacho en la cancha. A la “Hormiga” González se lo vio fuera de ritmo, perdiendo el mapa táctico y estorbándose en las rutas ofensivas con Roberto “Piojo” Alvarado. Para colmo de males, cuando tuvo las suyas, llegó tarde a la cita con la de gajos, fallando jugadas de esas que son más fáciles de meter que de mandar a la tribuna.

Displicencia de Romo y estocada texana

El FC Dallas olió la sangre y reaccionó a la tibia postura mexicana. Avisaron primero al minuto 24 con un disparo chorreado de Kaick Ferreira, y luego al 34’ con un testarazo de Nolan Norris que techó la portería rojiblanca. Chivas no entendió las alertas y prefirió seguir navegando en el mar de la hueva.

Dallas olió el miedo, apretó las tuercas en la marca y cerró las líneas. El clavo ladeado lo puso Luis Romo, quien sigue jugando con una displicencia que ya raya en lo preocupante, regalando balones en zonas de quema.

PayPal Park ¿de Guadalajara? ?????



El Rebaño está muy bien acompañado en #LeaguesCup2026 ?



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El pecado se pagó caro al minuto 72: Santiago Moreno recuperó un regalo de la zaga tapatía y habilitó a Logan Farrington. El ofensivo de la MLS controló a placer y la cacheteó pegada al poste para firmar el 1-0 definitivo.

A Chivas se le acabó el corrido en Estados Unidos y Milito tendrá que regresar a Verde Valle a comerse vivo el orgullo, porque las críticas que tanto le molestan apenas van empezando y que ahora han arreciado al grado de ponerlo a pensar si no habría sido mejor aceptar la oferta para dirigir al River Plate.

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