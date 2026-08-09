Hunter Biden reconoce que haber sido indultado por su padre no fue una buena señal para EE.UU.

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, aceptó que el indulto presidencial mediante el cual se libró de la cárcel no envió una buena señal al pueblo estadounidense ni al resto del mundo.

Aunque el vástago del mandatario demócrata ya se había declarado culpable de cargos federales presentados en su contra tras haber adquirido armas de fuego siendo en ese momento un consumidor de drogas, lo cual legalmente se lo impedía, y debido a otros delitos fiscales de evasión de impuestos, un indulto presidencial impidió que terminara en prisión durante varios años.

Lo controversial del tema fue que el responsable de perdonarle su historial delictivo cometido del 1 de enero de 2014 y al 1 de diciembre de 2024, fue su progenitor.

Sobre la recta final de su administración, Joe Biden incumplió su palabra de no interferir por su hijo y respetar cualquier veredicto determinado por un jurado en su contra.

El 1 de diciembre de 2024, el político de 83 años firmó el documento que le otorgó inmunidad a su hijo Hunter dejándolo lejos de Donald Trump y sus deseos de venganza en contra de la familia Biden por considerar que le truncaron la posibilidad de reelegirse en 2020.

Hunter Biden se libró de varios años de prisión gracias a la benevolencia de su progenitor. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

A más de un año y medio de distancia, durante una entrevista concedida al programa “Newsnight” de la cadena de televisión BBC, el hijo de Joe Biden aceptó que el regalo otorgado por su padre fue lo adecuado, pero no lo mejor visto ante los ojos del resto de su entorno.

“Es algo que se critica fácilmente, y con razón. No es justo. Yo era el único en el mundo que podía haber recibido lo que recibí de la única persona en el mundo que podía dármelo: mi padre.

¿Fue bueno para nuestra Constitución? ¿Fue bueno para el pueblo estadounidense? ¿Fue bueno para el legado de mi padre? No en todos los aspectos”, expresó.

Sin embargo, a quienes todavía continúan juzgando lo hecho por el expresidente, Hunter Biden les pide asimilar que cualquier padre muy probablemente hubiera actuado de manera similar.

“Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y presidente tomaría esta decisión”, enfatizó.

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