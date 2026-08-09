Joe Gruters “predice” que republicanos mantendrán control de la Cámara de Representantes y Senado

Joe Gruters, el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), se mostró confiado en que su partido conservará el control de la Cámara de Representantes y del Senado después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pese a que los republicanos enfrentan una contienda cerrada por sus ajustadas mayorías en el Congreso.

Durante una entrevista el domingo con Blake Burman en el programa “The Hill Sunday” de NewsNation, Gruters aseguró que los republicanos tienen posibilidades de ampliar su margen en la Cámara y mantener el dominio que actualmente ejercen en ambas cámaras legislativas. “En resumen, consulten el Cook Political Report. Partimos de 212 escaños probables. Hay 18 escaños indecisos. Necesitamos seis. Apuesto a que ganaremos 10”, afirmó Gruters al referirse a la Cámara de Representantes.

El dirigente republicano agregó: “Creo que mantendremos la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado”.

Gruters dijo sentirse “muy optimista” sobre el resultado electoral y atribuyó parte de sus expectativas al descontento que, según él, existe entre los votantes con las propuestas de sectores progresistas del Partido Demócrata.

RNC Chair Joe Gruters blames “Biden’s disastrous economic record” after being shown current U.S. economic data on NewsNation



In a NewsNation “The Hill Sunday” segment, host Chris Stirewalt presented RNC Chair Joe Gruters with a snapshot of today’s economy?inflation at 3.5%? — The Cross Wire Daily (@dailycrosswire) August 9, 2026

Republicanos buscan defender sus ajustadas mayorías

La confianza expresada por el presidente del RNC contrasta con el escenario competitivo que enfrentan los republicanos, particularmente en la Cámara de Representantes, donde su margen de maniobra es reducido.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) anunció recientemente que incorporaría 12 distritos controlados por republicanos o considerados favorables para ese partido a su lista de objetivos electorales.

Los demócratas esperan aprovechar el malestar relacionado con el costo de la vivienda, la inflación y otros problemas económicos para intentar recuperar el control de la Cámara. Durante la entrevista, Gruters también señaló que parte de la base republicana está “enojada” porque el Congreso no ha aprobado la denominada Ley SAVE, una prioridad respaldada por el presidente Donald Trump que busca establecer requisitos relacionados con la ciudadanía para el registro electoral y la identificación de los votantes.

“Cuando regresemos en noviembre, tendremos los votos para aprobarla y podremos seguir adelante”, afirmó Gruters, quien presentó las elecciones como una oportunidad para que los republicanos consoliden su agenda legislativa.

El dirigente también fue cuestionado sobre el representante republicano Max Miller, de Ohio, quien enfrenta críticas relacionadas con acusaciones de violencia doméstica formuladas en el contexto de su divorcio. Gruters evitó entrar en detalles sobre el caso y señaló que el partido respaldará a sus candidatos nominados.

Economía de Trump se convierte en uno de los principales retos

La economía representa uno de los principales desafíos para los republicanos rumbo a las elecciones de noviembre. Durante la misma entrevista, Burman cuestionó a Gruters sobre varias promesas económicas realizadas por Trump durante la campaña presidencial de 2024.

Entre ellas estuvieron reducir rápidamente la inflación, disminuir los precios de la energía y conseguir que la gasolina llegara a niveles cercanos a $2 por galón.

Gruters respondió responsabilizando a la administración del expresidente Joe Biden por parte de los precios que todavía enfrentan los consumidores y aseguró que las medidas impulsadas por Trump requieren tiempo para producir resultados.

“Estos son, sin duda, los precios de Biden”, sostuvo Gruters, antes de destacar las inversiones anunciadas durante el gobierno de Trump. Sin embargo, el desempeño económico podría convertirse en un factor determinante para los votantes. Una encuesta de AP-NORC citada en el programa señaló que solamente 32% de los estadounidenses aprobaba la gestión económica de Trump.

Con las elecciones de mitad de mandato cada vez más cerca, los republicanos deberán convencer a los votantes de que sus políticas pueden mejorar el costo de vida, mientras los demócratas intentan capitalizar el descontento económico para recuperar terreno en Washington.

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