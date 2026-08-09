Joven de Carolina del Norte es acusada de poner en riesgo a su bebé tras tomar medicamentos abortivos

Una joven de 18 años enfrenta varios cargos en Carolina del Norte después de que las autoridades encontraran con vida a su bebé recién nacido tras un parto ocurrido en un baño, en circunstancias que continúan bajo investigación.

Syeisha Johnson fue arrestada junto con Elijah Speight, de 19 años, quien las autoridades identificaron como el padre del bebé.

Según los documentos judiciales citados en el caso, Johnson habría tomado los medicamentos mifepristona y misoprostol a finales de julio, cuando el embarazo ya se encontraba avanzado.

Los fiscales sostienen que la joven habría adquirido los medicamentos en Virginia y que dio a luz pocos días después, el 29 de julio.

Johnson enfrenta cargos de abuso infantil, agresión con un arma mortal con intención de matar y agresión que causó lesiones corporales graves a un niño por nacer.

Speight enfrenta un cargo de abuso infantil negligente con resultado de lesiones corporales graves.

El bebé fue encontrado con vida

De acuerdo con las órdenes de registro citadas por las autoridades, Speight llamó al 911 después de descubrir al recién nacido.

El joven habría explicado a los agentes que era el padre del bebé.

Los primeros equipos de emergencia encontraron al recién nacido con pulso.

Los paramédicos comenzaron maniobras de reanimación y posteriormente trasladaron al bebé al Duke Medical Center para recibir atención médica.

Las autoridades no han divulgado información actualizada sobre el estado de salud del menor ni han informado quién permanece actualmente a cargo de su cuidado.

Fiscales cuestionan las circunstancias del nacimiento

Los documentos presentados en el caso sostienen que Johnson habría dejado al recién nacido dentro del inodoro durante varios minutos después del parto.

Los fiscales alegan que la joven sabía que estaba embarazada y que había recibido atención médica antes del nacimiento.

Según la versión atribuida a Speight en los documentos judiciales, ambos habían acudido a un médico en junio y en ese momento les informaron que Johnson tenía aproximadamente 20 semanas de embarazo.

Durante la primera comparecencia judicial de la pareja, la abogada pública de Johnson, Barbara Lagemann, argumentó que su clienta no habría cometido un delito bajo la legislación de Carolina del Norte.

La defensa centró su argumento en las disposiciones legales relacionadas con la protección de mujeres embarazadas frente a determinados cargos por agresión contra un hijo por nacer.

Lagemann sostuvo que una de las normas citadas en el caso requiere que la presunta víctima esté viva al momento de la agresión y planteó ante el tribunal que, jurídicamente, una persona debe haber nacido para ser considerada viva bajo esa disposición.

Johnson no se ha declarado culpable de los cargos.

Su abogada también indicó que la joven niega las acusaciones.

La Fiscalía dice que revisará el caso

El caso también generó declaraciones de Satana Deberry, fiscal de distrito del condado de Durham.

Deberry señaló que existe una situación compleja debido a las circunstancias del caso y a sus propias posiciones públicas sobre el derecho de las mujeres a tomar decisiones relacionadas con sus cuerpos.

“He dicho una y otra vez que creo que una mujer tiene derecho a elegir y tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, afirmó Deberry, según declaraciones citadas en el caso.

La fiscal agregó que su oficina revisará las pruebas “a la luz” de esas consideraciones.

Deberry también señaló que el objetivo de su oficina será determinar los hechos y aplicar la justicia conforme a la evidencia disponible.

Ambos jóvenes tienen una fianza de $1,000

Las autoridades establecieron fianzas de $1,000 para Johnson y Speight.

Deberry explicó que la cantidad relativamente baja refleja que, por el momento, la Fiscalía no considera que los dos jóvenes representen un peligro para la comunidad.

“Estos dos jóvenes no son un peligro para nuestra comunidad”, afirmó.

La fiscal también destacó que ambos son muy jóvenes y que considera importante que permanezcan con sus familias mientras enfrentan el proceso judicial y puedan ejercer su derecho a la defensa.

Las autoridades todavía deben determinar las circunstancias completas que rodearon el nacimiento del bebé, la actuación de cada uno de los jóvenes y las posibles consecuencias legales de los hechos.

Mientras tanto, el recién nacido sobrevivió y permanece bajo atención, aunque las autoridades no han informado públicamente sobre su condición médica actual.

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