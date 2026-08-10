Paulina Rubio gana batalla legal por la custodia de su hijo

La cantante mexicana Paulina Rubio obtuvo una victoria clave dentro de la prolongada y mediática disputa legal que mantiene desde hace años con su exesposo, el empresario español Nicolás Vallejo-Nájera, ampliamente conocido como “Colate”.

Un tribunal de la ciudad de Miami resolvió que el hijo de ambos, Andrea Nicolás, de 15 años de edad, continuará residiendo en territorio estadounidense al lado de la intérprete de “Ni una sola palabra”.

La reciente resolución judicial cierra, por el momento, la pretensión planteada por el empresario español, quien solicitaba la custodia del menor para trasladar su residencia habitual a España. De acuerdo con los reportes sobre el caso, la autoridad judicial tomó en consideración diversos elementos analizados durante las audiencias contenciosas, destacando de manera especial el testimonio y la declaración directa del propio adolescente respecto a su entorno y sus preferencias de convivencia.

Este fallo representa un nuevo y significativo capítulo en uno de los litigios familiares más seguidos por la prensa del espectáculo internacional. Desde que anunciaron su separación en 2012, Rubio y Vallejo-Nájera han estado envueltos en constantes discrepancias ante los tribunales, con desacuerdos recurrentes vinculados a la custodia compartida, las diferencias en los calendarios de vacaciones, las normas de convivencia y las pensiones alimenticias.

A pesar del contundente resultado que favorece a la artista mexicana, el proceso legal no se da por concluido de forma definitiva. Horas después de que saliera a la luz la decisión de los jueces, Colate rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde difundió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías de las vacaciones de verano que compartió con el joven.

Sin hacer una referencia directa a la orden del tribunal, el empresario resaltó el sólido lazo afectivo que lo une a Andrea Nicolás y reafirmó el inmenso cariño que siente por él, dando a entender que continuará realizando todos los esfuerzos posibles por permanecer cerca de su hijo.

Asimismo, trascendió que el español impugnará formalmente la sentencia en busca de revertir la medida, mientras el adolescente permanece establecido en Miami junto a su madre.

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