Peregryn GT-R quiere desafiar a los grandes deportivos de EE.UU.

Peregryn Motors quiere demostrar que todavía hay espacio para los deportivos que ponen las sensaciones de conducción por encima de la tecnología y el lujo.

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Su apuesta se llama Peregryn GT-R y combina un V8 de más de 700 caballos con un peso que resulta sorprendente para un automóvil de estas características.

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La propuesta llega en un momento en el que nombres como Chevrolet Corvette ZR1 y Ford Mustang GTD dominan buena parte de la conversación entre los aficionados a los deportivos estadounidenses. Sin embargo, Peregryn busca diferenciarse con una fórmula mucho más radical y cercana a la competición.

Un proyecto con raíces británicas

Aunque el nuevo deportivo tendrá producción estadounidense, su historia comenzó al otro lado del Atlántico. Peregryn Motors adquirió los derechos de propiedad intelectual, las herramientas, los diseños y la plataforma de Ultima Cars, fabricante británico conocido por sus deportivos de altas prestaciones.

La compañía pretende aprovechar esa base para desarrollar una nueva familia de modelos en Estados Unidos. El primero será el GT-S, pensado para quienes quieren prestaciones muy elevadas sin renunciar a un uso más cómodo en carretera. Tendrá más de 500 caballos y superará los 320 km/h.

Peregryn GT. Crédito: Peregryn Motors. Crédito: Cortesía

El GT-R, sin embargo, representa la parte más extrema de la propuesta. Su planteamiento está mucho más cerca de un auto de competición adaptado para circular legalmente por carretera.

Un V8 y menos de 1,000 kilos

Para mover al GT-R, Peregryn recurrirá a motores Chevrolet LS o LT V8, mecánicas con una enorme presencia en el mercado estadounidense y una amplia oferta de componentes de alto rendimiento.

La cifra anunciada supera los 700 caballos de fuerza, pero el verdadero atractivo aparece cuando se mira el peso. El deportivo tendrá aproximadamente 2,100 libras en seco, equivalentes a poco más de 950 kilogramos.

Esa relación entre masa y potencia explica buena parte de sus prestaciones. Peregryn calcula que el GT-R podrá pasar de 0 a 60 mph en apenas 2,2 segundos, colocándose en una zona de rendimiento reservada para máquinas mucho más exclusivas.

Una receta pensada para el circuito

El GT-R utilizará un chasis tubular espacial diseñado para ofrecer una elevada rigidez y mantener bajo control el peso del conjunto. A esto se sumará una suspensión configurada específicamente para sacar el máximo provecho del automóvil en pista.

La transmisión también seguirá una filosofía más tradicional. Peregryn instalará una caja secuencial que busca entregar cambios rápidos y una conexión más directa entre el conductor y la mecánica.

El apartado de frenado tampoco se queda atrás. El modelo contará con discos AP Racing de dos piezas y pinzas de seis pistones en el eje delantero y cuatro en el trasero. Según la compañía, podrá detenerse desde 100 mph hasta cero en apenas 3,6 segundos.

Aerodinámica para mantenerlo pegado al suelo

La carrocería incorporará una importante cantidad de fibra de carbono y elementos desarrollados con pruebas en túnel de viento. El conjunto incluirá un alerón trasero ajustable y un sistema que permitirá modificar la altura del vehículo.

El Peregryn GT. Crédito: Peregryn Motors. Crédito: Cortesía

Todo esto tendrá un objetivo muy concreto, generar más agarre cuando el GT-R sea llevado al límite. Peregryn asegura que su paquete aerodinámico será capaz de producir más de 1,200 libras de carga aerodinámica.

Llegará en 2027

La producción de las primeras unidades está prevista para marzo de 2027, mientras que las entregas iniciales se realizarían entre abril y mayo del mismo año.

El precio de entrada rondará los $195,000 dólares. Con esa cifra, Peregryn Motors quiere entrar en una pelea complicada, pero con una carta bastante particular.

En lugar de apostar por más tecnología y mayor equipamiento, el GT-R recupera una receta sencilla y agresiva, mucho motor, poco peso y una clara prioridad por la conducción.

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