Todd Blanche, exabogado de Trump, jura como fiscal general tras superar una difícil confirmación en el Senado

Todd Blanche, quien durante años fue abogado personal del presidente Donald Trump, juró este lunes como nuevo fiscal general durante una ceremonia privada celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, con la presencia del mandatario.

El juramento fue tomado por Emil Bove, un antiguo integrante del equipo legal de Trump y actualmente juez de un tribunal federal de apelaciones. La ceremonia ocurrió después de que el Senado confirmara a Blanche por un estrecho margen, en una votación que evidenció las profundas divisiones que existen en torno al rumbo del Departamento de Justicia.

“¡Felicidades a un gran abogado y a una persona aún mejor!”, escribió la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X, donde difundió un breve video del acto oficial. En las imágenes también aparecen Trump, el vicepresidente JD Vance y otros integrantes de la Administración.

Blanche, nacido en Denver, Colorado, en 1974, tiene experiencia tanto como fiscal federal como abogado defensor. Antes de incorporarse al círculo jurídico de Trump, trabajó como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y posteriormente participó en varios casos de alto perfil.

Todd Blanche is officially sworn in as the United States Attorney General ?? pic.twitter.com/uxKiW4SBVb — Margo Martin (@MargoMartin47) August 10, 2026

Blanche pasó de defender a Trump a dirigir el Departamento de Justicia

La relación de Blanche con Trump se fortaleció cuando dejó su despacho privado en 2023 para asumir la defensa del entonces expresidente en distintos procesos penales. Entre los asuntos que encabezó estuvo el caso relacionado con los pagos a la actriz Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. También formó parte del equipo que defendió a Trump en las investigaciones federales relacionadas con el manejo de documentos clasificados y los esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Después de incorporarse al Departamento de Justicia como subsecretario, Blanche asumió el cargo de fiscal general interino tras la salida de Pam Bondi en abril. Durante ese periodo supervisó investigaciones que involucraron a algunos de los principales adversarios de Trump, entre ellos el exdirector del FBI James Comey.

Su llegada definitiva al cargo ocurre en un momento particularmente complejo para el Departamento de Justicia, que ha sufrido renuncias, despidos y críticas por presuntas presiones políticas. Trump ha expresado abiertamente su intención de utilizar las instituciones federales para perseguir lo que considera abusos cometidos contra él y sus aliados.

Blanche ha rechazado las acusaciones de que el Departamento de Justicia esté siendo utilizado como un arma política y ha asegurado que no se siente obligado a complacer al presidente.

I am deeply honored by the trust and confidence President Trump has placed in me to lead the Department of Justice as our great nation’s 88th Attorney General.



I am grateful to the Senate for staying late to complete this process.



To the dedicated public servants of the? — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) August 8, 2026

Confirmación estuvo marcada por un polémico fondo de $1,800 millones

El Senado aprobó su nombramiento con 50 votos a favor y 49 en contra. Dos republicanos se sumaron a los demócratas para oponerse, debido principalmente a sus preocupaciones sobre la creciente politización del Departamento de Justicia durante la Administración Trump.

Uno de los principales obstáculos para su confirmación fue un plan impulsado desde el gobierno para crear un fondo de aproximadamente $1,800 millones destinado a compensar a personas que, según Trump y sus aliados, fueron víctimas de una persecución judicial injusta durante la Administración de Joe Biden. La propuesta generó resistencia incluso dentro de las filas republicanas. Los senadores John Cornyn y Thom Tillis bloquearon inicialmente el avance de la nominación hasta obtener garantías de que el proyecto sería cancelado.

Blanche finalmente confirmó por escrito que el gobierno daría marcha atrás en el plan, lo que permitió que su nominación avanzara. Ahora, como fiscal general, Blanche deberá administrar una agencia debilitada por las recientes salidas de funcionarios y sometida a una creciente presión judicial y política.

El nuevo titular del Departamento de Justicia también enfrentará el desafío de demostrar que puede separar su estrecha relación personal con Trump de las responsabilidades institucionales que implica dirigir la principal agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes del país.

Sigue leyendo: