Trump advierte represalias políticas si el Senado no confirma a Todd Blanche

La confirmación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos volvió a convertirse en un punto de choque dentro del Partido Republicano. El presidente Donald Trump endureció este sábado su postura al advertir que, si el Senado mantiene bloqueada la nominación, dejará a Blanche como fiscal general interino y buscará revivir un controvertido fondo de compensación por casi $1,800 millones.

Trump eleva la presión sobre el Senado

A través de Truth Social, el mandatario dirigió sus críticas a los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, quienes han retrasado la votación para confirmar a Blanche de manera permanente.

“Si los senadores Cornyn y Tillis (…) no van a aprobar a Todd Blanche (…), entonces mantendré a Todd como Fiscal General interino y presionaré con fuerza para que se apruebe el proyecto de ley contra la militarización”, escribió Trump.

If Senators Cornyn and Tillis, both upset because I wouldn’t Endorse them (they lost, and quit, respectively!), aren’t going to approve Todd Blanche, one of the most respected professionals, according to everybody, in the Country, to be the United States Attorney General, then I? pic.twitter.com/lnXsehQCUF — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 1, 2026

El llamado “fondo contra la militarización” fue anunciado en mayo como parte de un acuerdo relacionado con la demanda presentada por Trump contra el IRS y el Departamento del Tesoro. La propuesta contempla una bolsa cercana a $1,800 millones para compensar a personas que aseguran haber sido perseguidas políticamente.

La votación se acerca

Durante su audiencia de confirmación, Todd Blanche había asegurado que dicho fondo estaba “muerto”, aunque el senador John Cornyn respondió que cualquier modificación debía quedar formalmente por escrito entre todas las partes involucradas.

Mientras continúan las negociaciones, el Comité Judicial del Senado confirmó que la votación sobre la nominación de Blanche se realizará este martes, con la intención de resolver el proceso antes del receso legislativo de agosto.

En un comunicado, el comité señaló que el presidente Chuck Grassley busca que el abogado sea confirmado cuanto antes por considerar que cuenta con un historial sólido en materia de seguridad y aplicación de la ley.

La disputa refleja las diferencias internas entre republicanos en torno a uno de los nombramientos más relevantes del segundo mandato de Donald Trump, cuyo desenlace podría definirse en los próximos días.

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