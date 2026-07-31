Trump exige al Senado confirmar de inmediato a Todd Blanche como fiscal general

El presidente Donald Trump volvió a presionar al Senado para que confirme cuanto antes a Todd Blanche como fiscal general, al considerar que el proceso se ha prolongado innecesariamente por motivos políticos.

Durante una reunión de su gabinete, el mandatario defendió públicamente a su nominado y aseguró que Blanche no debería verse envuelto en las disputas que mantienen estancada su confirmación en la Cámara Alta.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias entre algunos senadores republicanos y la Casa Blanca, lo que ha retrasado el avance de uno de los nombramientos más relevantes de la actual administración.

Trump sale en defensa de Blanche

Frente a integrantes de su gabinete, Trump expresó su respaldo total al abogado y pidió que el proceso concluya cuanto antes.

“Todd Blanche es un hombre muy, muy bueno y no debería estar en medio de todo esto“, afirmó el presidente.

El mandatario insistió en que el Senado debe actuar con rapidez y sostuvo que la actual situación ha convertido al funcionario interino en un “peón” dentro de la disputa política en Washington.

También lanza críticas a republicanos

Además de defender a Todd Blanche, el presidente dirigió críticas al senador republicano por Texas, John Cornyn, con quien mantiene diferencias políticas desde las elecciones primarias.

Trump recordó que respaldó al rival de Cornyn durante ese proceso y lanzó una crítica directa al legislador.

“Perdió por mi culpa” y “se ha convertido en una persona muy iracunda“, declaró el mandatario.

Pese a ello, reconoció que podía entender la postura del senador, aunque reiteró que la nominación de Blanche no debería seguir retrasándose.

“Debería ser aprobada… y de inmediato“, enfatizó.

Un día antes, el presidente había dejado abierta la posibilidad de retirar temporalmente la candidatura de Todd Blanche y volver a presentarla el próximo año, cuando concluyan los mandatos de John Cornyn y del senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, ambos considerados obstáculos para la confirmación.

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