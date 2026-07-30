Trump retiraría temporalmente nominación de Todd Blanche, quien podría seguir siendo fiscal general

El presidente Donald Trump dijo que podría desistir temporalmente de la nominación de Todd Blanche como Fiscal General de EE.UU. y luego nominarlo nuevamente, luego de que los senadores republicanos John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte) rechazaran apoyar el nombramiento.

“No tengo ninguna objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y a volver a nombrarlo una vez que Cornyn y Tillis dejen el cargo”, publicó Trump en Truth Social.

Ambos senadores dejarán el Senado el siguiente año. Cornyn perdió la nominación de su partido, luego de que Trump apoyara al fiscal general del estado, Ken Paxton, en una de las contiendas más competidas entre republicanos.

“Quizás John Cornyn esté molesto conmigo porque no lo apoyé”, dijo Trump el miércoles.

El argumento de Cornyn y Tillis es obtener mayores garantías sobre el acuerdo en la demanda del presidente Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el cual protegía a Trump y a miembros de su familia de auditorías fiscales.

Aunque el nombre de Blanche sea retirado ante el Senado podría seguir ejerciendo labores de fiscal general. Thomas Berry, director de estudios constitucionales del Instituto Cato, dijo RollCall que las funciones de Blanche podrían sustentarse bajo la Sección 508, que permite al subprocurador general ejercer todas las funciones de la fiscalía general en caso de vacante.

El centro del pleito entre Trump y senadores

El centro de la disputa es la resolución de la demanda de Trump contra el IRS por $10 mil millones de dólares, una demanda que el mandatario intentó retirar luego de que el Departamento de Justicia –ya administrado por Blanche como fiscal en funciones– acordara crear un “Fondo contra la Inmunización” de $1,776 millones de dólares para compensar a quienes consideren haber sido perjudicados por el sistema judicial, principalmente simpatizantes de Trump.

Aunque en junio, el Departamento de Justicia anunció que, ante la indignación bipartidista, había suspendido el fondo, el acuerdo de inmunidad de Trump y su familia ante auditorías sigue vigente.

Cornyn y Tillis han exigido garantías adicionales por escrito de que el dichoso fondo fue cancelado, además de modificaciones en el memorando sobre inmunidad.

“Lo único que puedo decir es que Todd Blanche es excepcional, y me pareció algo rutinario porque es muy bueno. Simplemente no encontrarías a una persona mejor”, expuso Trump el miércoles.