Todd Blanche es confirmado como fiscal general tras una votación dividida en el Senado

El Senado confirmó este sábado a Todd Blanche como fiscal general, con una votación de 50 a 49 que dejó en evidencia la división en torno a su nombramiento. El exabogado defensor de Donald Trump se convierte así en el máximo responsable del Departamento de Justicia (DOJ), desde donde tendrá bajo su mando la aplicación de la ley federal.

Dos republicanas, Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, se sumaron a los demócratas para rechazar la nominación; sin embargo, el camino de Blanche quedó despejado el viernes, cuando el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, anunció que respaldaría su confirmación. Su voto resultó clave ante la oposición de ambas republicanas y la ausencia del senador Mitch McConnell.

Tras la votación, Blanche agradeció al Senado y destacó la confianza que recibió de Trump. “Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia”, escribió en redes sociales. Su llegada al cargo marca un nuevo capítulo para una institución que tendrá un papel central en las decisiones legales y políticas de la administración Trump.

I am deeply honored by the trust and confidence President Trump has placed in me to lead the Department of Justice as our great nation’s 88th Attorney General.



I am grateful to the Senate for staying late to complete this process.



To the dedicated public servants of the? — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 8, 2026

La llegada de Blanche representa mucho más que un relevo administrativo. El ahora fiscal general asume el cargo mientras el Departamento enfrenta cuestionamientos por el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, además de críticas de legisladores demócratas y exfuncionarios que han puesto en duda la independencia del organismo frente a la Casa Blanca.

Un aliado cercano de Trump llega a la Fiscalía General

Antes de ocupar este cargo, Todd Blanche fue abogado personal de Donald Trump y participó en la defensa del mandatario en varios procesos judiciales. En marzo de 2025 fue confirmado como subprocurador general, donde supervisó las operaciones diarias del Departamento de Justicia, y posteriormente asumió como fiscal general interino tras la salida de Pam Bondi.

Durante ese periodo respaldó varias de las prioridades del gobierno de Trump, incluidas las investigaciones contra presuntos adversarios políticos y la reorganización interna del Departamento.

Su nombramiento definitivo fue respaldado por la mayoría republicana, que considera que Blanche dará continuidad a la agenda del presidente en materia de seguridad, combate al crimen y reforma del sistema de justicia.

Caso Epstein e independencia del DOJ, entre sus principales retos

El principal desafío para Blanche será recuperar la confianza en una institución que enfrenta crecientes cuestionamientos. En las últimas semanas, demócratas y organizaciones civiles criticaron la actuación del DOJen torno a la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, un tema que ha mantenido una fuerte presión política sobre la administración Trump.

Además, más de 1,200 exfuncionarios del Departamento de Justicia firmaron una carta en la que advirtieron sobre el riesgo de que la institución pierda autonomía frente al poder ejecutivo.

Por su parte, Blanche ha defendido las decisiones adoptadas por el Departamento y ha sostenido que su prioridad será fortalecer el combate al crimen violento y garantizar que las investigaciones se conduzcan conforme a la ley.

Con su llegada a la Fiscalía General, Donald Trump coloca a uno de sus hombres de mayor confianza al frente del sistema federal de justicia, en un momento en que el Departamento de Justicia seguirá bajo intenso escrutinio político y mediático.

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