Trump anuncia nombramiento de Will Scharf como asesor de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció el domingo el nombramiento de Will Scharf como nuevo asesor jurídico de la Casa Blanca, un cambio que colocará al abogado conservador al frente de una oficina clave para las decisiones legales y políticas de la Presidencia.

Scharf asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre y reemplazará a David Warrington, quien dejará el Gobierno para incorporarse al sector privado. Trump destacó el trabajo realizado por Warrington y calificó su desempeño como “verdaderamente excepcional”.

“¡Will es duro, fuerte e inteligente! Además, ama a nuestro país y respeta la ley. ¡Will Scharf hará un excelente trabajo como asesor legal de la Casa Blanca!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. El nuevo asesor llega al puesto después de haber ocupado funciones relevantes dentro de la administración. Actualmente se desempeña como secretario de personal de la Casa Blanca, una posición desde la que administra el flujo de documentos que llegan al escritorio presidencial y que lo ha llevado a entregar personalmente a Trump órdenes ejecutivas para su firma.

Congratulations to my friend Will Scharf on his new role at the White House. I know firsthand what a talented and dedicated public servant he is, and I have no doubt he’ll do a tremendous job serving as Assistant to the President and White House Counsel. Well deserved, Will! pic.twitter.com/soLLp2bTQL — Attorney General Catherine L. Hanaway (@AGCHanaway) August 10, 2026

Scharf, un abogado cercano al presidente Trump

Antes de incorporarse al Gobierno, Scharf trabajó como abogado de apelación de Trump y participó en algunos de los casos legales más relevantes relacionados con el mandatario. Entre ellos estuvo la defensa ante la Corte Suprema sobre el alcance de la inmunidad penal de Trump como expresidente.

También formó parte del equipo que representó al presidente en las apelaciones relacionadas con las demandas civiles presentadas por la escritora E. Jean Carroll.

Scharf, graduado de la Universidad de Princeton y de la Facultad de Derecho de Harvard, también participó anteriormente en los procesos de confirmación de los jueces de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En julio de 2025, Trump lo había nombrado presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, organismo encargado de supervisar proyectos de construcción y grandes renovaciones de edificios gubernamentales en la región de Washington.

Desde esa posición, Scharf ayudó a avanzar el proyecto de un nuevo salón de fiestas de aproximadamente $400 millones en la Casa Blanca. La comisión aprobó el proyecto en abril, aunque un tribunal federal de apelaciones determinó el viernes, en un fallo dividido, que las obras deben detenerse porque el Congreso no había autorizado su construcción. Trump ha dicho que apelará ante la Corte Suprema.

La llegada de Scharf al puesto de asesor jurídico ocurre a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos buscarán conservar el control del Congreso. Los demócratas, por su parte, han prometido impulsar investigaciones sobre Trump y su administración si recuperan la mayoría. La oficina del asesor jurídico funciona como principal enlace de la Casa Blanca con el Departamento de Justicia y participa en asuntos como indultos presidenciales, nombramientos judiciales, revisión de proyectos de ley y respuestas a investigaciones del Congreso y demandas contra el presidente.

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