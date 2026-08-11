Anne Hathaway respondió a quienes la acusan de fingir su embarazo

Tras convertirse en el centro de debate en las plataformas digitales por su más reciente aparición pública, la actriz estadounidense Anne Hathaway decidió cortar de raíz las teorías que ponían en duda la veracidad de su embarazo.

Con un conciso pero directo mensaje a través de su cuenta de Instagram, la estrella hollywoodense de 43 años zanjó cualquier duda: “El pelo es falso, el bulto es real”.

La controversia comenzó este domingo durante la alfombra roja del estreno de la película de ciencia ficción “The End Of Oak Street”, celebrado en Burbank, California. Para la ocasión, Hathaway lució un atuendo confeccionado exclusivamente para ella por el diseñador Prabal Gurung, formado por un top azul con forro rojo que se extendía en una larga cola por la espalda y dejaba al descubierto parte de su abdomen.

A raíz de la publicación de los videos del evento en redes sociales, diversos usuarios comenzaron a cuestionar la apariencia de su vientre de embarazo. Comentarios como “Me parece falso”, “Es Inteligencia Artificial”, “Esa barriga parece falsa” o “Ningún estómago embarazada tiene un six pack”, se multiplicaron en las plataformas.

Lejos de guardar silencio, la protagonista de “The Devil Wears Prada”respondió con ironía y firmeza, aclarando que, si bien llevaba prótesis capilares para el peinado de la noche, su embarazo es 100 % real.

Este bebé será el tercer hijo para Hathaway y su esposo, Adam Shulman, con quien ya tiene dos niños: Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en noviembre de 2019. La intérprete hizo pública la noticia poco después de culminar la gira promocional de la secuela “The Devil Wears Prada2”.

El anuncio resulta especialmente significativo dado el historial de la actriz, quien ha hablado abiertamente sobre sus complejas batallas con la fertilidad y el aborto espontáneo que sufrió en 2015. En entrevistas recientes, Hathaway confesó que afrontó este nuevo proceso junto a su pareja con “una expectativa muy realista y muy baja“, dejando que la vida los sorprendiera.

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