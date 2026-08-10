Anne Hathaway presumió su embarazo en la premiere de su nueva película

La actriz estadounidense Anne Hathaway volvió a acaparar todas las miradas durante la premiere mundial de su más reciente película, “The End of Oak Street”, celebrada en California.

La intérprete, de 43 años, aprovechó el evento para presumir su avanzado embarazo mediante un traje de dos piezas que desafía los códigos tradicionales de la moda premamá.

Con la asesoría de su estilista Erin Walsh, Hathaway lució un conjunto a medida de la firma Atelier Prabal Gurung. El atuendo destacaba por un crop top de cuello halter elaborado en seda azul con un vistoso forro interior en tono rojo, cuyo corte frontal dejaba al descubierto su vientre.

Crédito: Jordan Strauss | AP

Para balancear la propuesta, combinó la prenda superior con unos pantalones de tiro bajo y pierna ancha de la marca La Ligne, dotados de un ajuste adaptable. El estilismo se completó con calzado rosa vibrante de Aquazzura, exclusivas joyas de Bulgari —incluyendo un brazalete de la colección Serpenti y pendientes de diamantes—, un peinado en coleta alta con ondas suaves y un clásico labial rojo.

La aparición de la actriz generó un amplio impacto mediático y conversación en plataformas digitales, donde algunos usuarios llegaron a especular de forma infundada sobre la veracidad de su vientre. Sin perder la elegancia, la propia Hathaway zanjó cualquier debate publicando un video entre bastidores en su cuenta oficial de Instagram bajo la frase: “Cabello falso, vientre real“.

Este acontecimiento reafirma el momento pleno que atraviesa la estrella de Hollywood, quien hizo pública la noticia de su gestación el pasado mes de junio. Se trata del tercer hijo que espera junto a su esposo, el actor y diseñador de joyas Adam Shulman, con quien se casó en 2012 y comparte dos hijos, Jonathan y Jack.

En declaraciones recientes, Hathaway señaló que vivir la maternidad a los 40 años le ha permitido afrontar esta etapa con mayor gratitud y serenidad.

El estreno de la producción de suspenso y ciencia ficción “The End of Oak Street”, producida por J.J. Abrams y coprotagonizada por Ewan McGregor, está programado en cines para este 14 de agosto, cerrando así un periodo de gran éxito profesional para la actriz tras el extraordinario desempeño comercial de “The Odyssey”, bajo la dirección de Christopher Nolan.

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