El insólito error del rival de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Sudamericana

La victoria de Boca Juniors por 3-1 sobre Deportivo Recoleta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó una curiosidad pocas veces vista en el fútbol profesional. El conjunto argentino realizó el saque inicial tanto al comienzo del partido como al inicio del segundo tiempo, una situación que pasó inadvertida para el rival, para el árbitro y para los asistentes.

La imagen, captada por las cámaras del Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, se volvió viral rápidamente porque ningún jugador paraguayo reclamó el error.

El episodio ocurrió después del descanso. Boca tomó nuevamente la pelota en el círculo central y puso el balón en juego, pese a que el reglamento indica que el saque del segundo tiempo corresponde al equipo que no lo efectuó en la primera mitad.

Más allá de esa acción llamativa, el encuentro comenzó de manera adversa para el Xeneize. Deportivo Recoleta sorprendió apenas a los cinco minutos con una jugada colectiva que terminó en un remate de Pedro Ríos, desviado en el camino antes de vencer al arquero Álvaro Montero.

La ventaja paraguaya obligó a Boca a adelantar líneas y asumir el protagonismo ofensivo.

Un partido condicionado por las expulsiones

El conjunto dirigido por Jorge González resistió durante gran parte de la primera etapa y apostó al contragolpe. Boca generó varias situaciones claras y estrelló dos disparos en los postes, uno de Miguel Ángel Merentiel y otro de Milton Delgado.

El desarrollo cambió en el tiempo agregado del primer tiempo, cuando Wilfrido Báez vio la tarjeta roja directa y dejó a Recoleta con diez futbolistas.

La superioridad numérica se reflejó inmediatamente tras el descanso. Santiago Ascacíbar igualó el marcador de cabeza al minuto 49 y, apenas dos minutos más tarde, Milton Delgado firmó la remontada con otro tanto aéreo.

El tercer gol llegó a los 62 minutos gracias a un potente remate del juvenil Leonel Flores, que amplió la diferencia para el equipo argentino.

La noche se complicó todavía más para los visitantes cuando Dairon Mosquera fue expulsado al minuto 69, dejando a Recoleta con nueve jugadores en el tramo final del encuentro.

Boca deja abierta la serie para la vuelta en Asunción

Pese al 3-1, Boca no logró ampliar una ventaja que pudo haber sido mayor. El equipo generó numerosas oportunidades ofensivas y volvió a encontrarse con los postes en varias ocasiones.

Relegado a defenderse durante gran parte del complemento, Recoleta evitó una derrota más amplia y mantuvo alguna esperanza de cara al partido de vuelta.

La serie se resolverá el próximo martes en Asunción. El vencedor enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre São Paulo y Bolívar.

Mientras Boca intentará confirmar la clasificación en Paraguay, el insólito doble saque inicial quedó instalado como una de las imágenes más extrañas de la actual edición de la Copa Sudamericana.

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