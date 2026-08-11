Entrenador de Raiders adelanta que Fernando Mendoza debutará el jueves: “Tengo muchas ganas de verlo en el campo”

Fernando Mendoza está a punto de vivir uno de los momentos más esperados desde su llegada a la NFL. El quarterback de los Las Vegas Raiders tendrá participación en el primer partido de pretemporada del equipo, este jueves frente a los Arizona Cardinals, en una oportunidad que el entrenador Klint Kubiak considera clave para evaluar al novato.

Kubiak adelantó que Mendoza tendrá muchas repeticiones durante el encuentro, aunque evitó precisar cuántas jugadas o series ofensivas disputará.

“Tengo muchas ganas de verlo en el campo con sus compañeros. Hay muchos jugadores que debemos evaluar, pero tendrá muchas repeticiones“, dijo Kubiak.

El entrenador también confirmó que los titulares tendrán participación en el partido y dejó abierta la posibilidad de que Mendoza comparta algunas jugadas con integrantes de la línea ofensiva titular.

Klint Kubiak informó que Fernando Mendoza tendrá muchas oportunidades en el primer juego de Pretemporada de este Jueves vs Cardinals



Tendremos acción real de nuestro novato como jugador de los Raiders



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Fernando Mendoza tendrá su primera prueba en un partido

Hasta ahora, gran parte del trabajo de Fernando Mendoza con los Raiders se ha desarrollado durante los entrenamientos del campamento.

El quarterback ha trabajado principalmente con el segundo equipo, mientras que el veterano Kirk Cousins ha ocupado el puesto de titular desde el comienzo del campamento de entrenamiento.

La situación cambió el sábado pasado, cuando Mendoza tuvo la oportunidad de trabajar por primera vez con los titulares debido a la ausencia de Cousins en la práctica.

Ahora, el quarterback tendrá la posibilidad de trasladar ese trabajo al terreno de juego durante un partido.

Para Kubiak, será una evaluación diferente a la que puede realizarse durante las prácticas.

“Eso será un desafío completamente diferente”, afirmó Kubiak.

Kubiak destaca el campamento de Fernando Mendoza

El cuerpo técnico de Las Vegas ha quedado satisfecho con el desempeño de Mendoza durante el campamento de entrenamiento.

Kubiak destacó especialmente su preparación y la capacidad que ha mostrado para llevar al campo lo trabajado durante las sesiones.

El entrenador también resaltó que el quarterback ha sabido adaptarse al nivel de exigencia de la NFL y, sobre todo, evitar repetir errores.

Ese proceso será puesto a prueba ante los Cardinals, en el que será uno de sus primeros contactos con la dinámica de un partido profesional.

La expectativa estará puesta no solamente en sus estadísticas, sino también en la manera en que Mendoza toma decisiones, ejecuta la ofensiva y responde ante situaciones reales de juego.

Kirk Cousins seguirá como quarterback titular

Mientras Fernando Mendoza busca aprovechar sus oportunidades en pretemporada, Kirk Cousins mantiene el puesto de quarterback titular de los Raiders.

El veterano ha trabajado con la ofensiva principal desde el inicio del campamento, por lo que la participación de Mendoza ante Arizona forma parte del proceso de evaluación y desarrollo del novato.

Kubiak no quiso revelar cuántas series ofensivas tendrá cada quarterback, una decisión que podría depender también de cómo se desarrolle el encuentro.

¿Jugará Maxx Crosby contra los Cardinals?

Otro de los temas pendientes para los Raiders es la participación de Maxx Crosby.

El defensor se sometió a una cirugía de rodilla durante la pretemporada y el cuerpo técnico todavía evalúa si estará disponible para enfrentar a los Arizona Cardinals.

Crosby también estuvo involucrado en el incidente que provocó la ausencia de Cousins en una práctica reciente, aunque la situación no modificó el plan de evaluación que los Raiders tienen para sus quarterbacks.

Con el partido cada vez más cerca, la principal incógnita estará en cuánto tiempo permanecerá Mendoza sobre el terreno de juego.

Lo que Kubiak ya dejó claro es que el quarterback tendrá una oportunidad importante para demostrar que todo lo mostrado durante el campamento de entrenamiento puede trasladarse a un partido de la NFL.

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