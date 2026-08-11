Meta, Google y TikTok pierden batalla legal por demandas sobre adicción en menores; Tribunal rechaza inmunidad

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes el argumento de Meta, Google, TikTok y Snap de que una ley de 1996 las protege de miles de demandas relacionadas con el supuesto diseño adictivo de sus plataformas para niños y adolescentes.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, determinó que las compañías no pueden utilizar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones como una inmunidad general frente a las reclamaciones que cuestionan la manera en que diseñaron y operaron sus productos.

El fallo permite que continúen más de 3,000 demandas presentadas por estados, distritos escolares, familias y usuarios que sostienen que las plataformas contribuyeron a problemas entre los jóvenes, incluidos depresión, ansiedad y dificultades relacionadas con la imagen corporal. La jueza Jacqueline Hong-Ngoc Nguyen escribió en la decisión que el tribunal “no está de acuerdo” con los argumentos presentados por las empresas y señaló que la ley no establece que la protección pueda aplicarse de manera general a este tipo de reclamaciones.

Las compañías habían sostenido que la Sección 230, aprobada en 1996, no solamente las protege frente a determinadas demandas relacionadas con contenido generado por usuarios, sino que también impedía que fueran demandadas por supuestamente no advertir al público sobre los posibles efectos adictivos de sus plataformas. Sin embargo, el Noveno Circuito consideró que las empresas habían intentado apelar demasiado pronto y determinó que la Sección 230 establece una defensa frente a responsabilidad, pero no una inmunidad absoluta frente a las demandas.

The 9th Circuit rejected Meta, Google, TikTok and other social media companies' bid to reverse a lower court’s ruling forcing them to face some 2,400 lawsuits over claims they designed their products to be addictive to young users https://t.co/l99SLMwROO pic.twitter.com/bGeg0zl740 — Reuters Legal (@ReutersLegal) August 10, 2026

Meta tampoco logra retrasar el juicio de varios estados

El tribunal también rechazó una petición de Meta para retrasar un juicio relacionado con una demanda presentada por fiscales generales estatales, cuyo inicio está previsto para este miércoles en una corte federal de Oakland. Los estados acusan a Meta de haber diseñado funciones de Facebook e Instagram para mantener a niños y adolescentes enganchados a sus plataformas, además de haber recopilado y utilizado información de menores y minimizado los posibles riesgos para su seguridad.

El fallo representa otro revés legal para la empresa tecnológica. La semana pasada, un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta pagar $567 millones a un fondo destinado a la salud mental de los jóvenes, después de concluir que sus prácticas habían contribuido a un problema de salud pública en el estado.

Meta y Google han negado las acusaciones y han anunciado que apelarán decisiones adversas en otros procesos. Los abogados Lexi Hazam y Previn Warren, quienes representan a miles de distritos escolares e individuos en el litigio federal, consideraron que la decisión permitirá avanzar tanto en el juicio de los estados como en otro proceso relacionado con distritos escolares previsto para febrero.

“Un juicio es la forma en que el público descubre qué sabía Meta sobre el impacto de sus productos en los niños, cuándo lo supo y qué decidió hacer con ese conocimiento”, afirmaron los abogados. Los casos fueron centralizados ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland. Además de las más de 3,000 demandas federales, las compañías enfrentan aproximadamente 3,300 reclamaciones similares consolidadas en un tribunal estatal de California.

El conflicto legal también tuvo un precedente en marzo, cuando un jurado de Los Ángeles declaró negligentes a Meta y Google por el diseño de plataformas que, según los demandantes, perjudican a los jóvenes. En ese proceso, una joven recibió $6 millones después de afirmar que desarrolló una adicción a Instagram y YouTube durante su infancia.

Meta y las demás compañías continúan defendiendo sus plataformas y deberán enfrentar ahora nuevos procesos judiciales mientras buscan revertir las decisiones mediante apelaciones.

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