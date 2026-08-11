Ninel Conde contó cómo vivió el terremoto en Colombia: “No tienen idea el susto”

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde vivió momentos de angustia y pánico durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes.

La intérprete de “El bombón asesino”, quien se encuentra en territorio colombiano debido a su participación en el programa “Top Chef VIP”, calificó el sismo como el más intenso que ha experimentado en su vida, incluso por encima de sus vivencias previas en México.

El sismo tomó por sorpresa a la artista mientras descansaba en la habitación de un hotel en Bogotá, donde permanecía hospedada en el piso 14 en compañía de su sobrina y su mascota. A través de sus redes sociales, la celebridad compartió con sus millones de seguidores el estremecedor relato de lo ocurrido.

“Buenos y terroríficos días, hoy nos despertó un sismo horrible, no tienen idea del susto que me dio. No sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14”, expresó Conde en un video grabado minutos después de la emergencia.

Ninel detalló cómo la altura del edificio y la prolongada duración de la sacudida incrementaron la incertidumbre, llevándola a buscar refugio de manera inmediata en la habitación. “Me metí abajo de una mesa, me salía, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse”, contó.

A pesar de que tanto la actriz como sus acompañantes resultaron ilesas y el inmueble no sufrió daños estructurales mayores que comprometieran su integridad, Conde confesó que el impacto emocional la hizo considerar pausar sus compromisos y regresar de inmediato a su hogar. No obstante, le sorprendió ver cómo las actividades en la capital colombiana continuaron su marcha de manera regular tras la contingencia.

El sismo causó grandes daños e intensos despliegues de emergencia en diversas regiones del país, dejando una huella de conmoción entre pobladores y figuras del espectáculo que presenciaron la magnitud del evento.

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