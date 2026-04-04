Ninel Conde anuncia que volverá al quirófano, ¿cuál será su nueva operación?

El nombre de Ninel Conde vuelve a ser tendencia, ¿por qué? Recientemente, la mexicana anunció su próxima intervención quirúrgica.

En una entrevista para el programa “Hoy”, hace dos días, “El Bombón Asesino” explicó que debe reemplazar los implantes de seno que se colocó hace más de una década.

“Ya me toca cambiarme los implantes de los senos porque ya tienen más de 10 años, por salud uno tiene que cambiarlos“, declaró la intérprete.

Durante su intervención, explicó que el desgaste natural de los implantes pueden terminar en una ruptura de los mismos. Pero, más allá de esto, sorprendió por otra confesión: Aprovechará la anestesia para someterse a otro procedimiento.

Ninel adelantó que someterse a la anestesia general representa una oportunidad que no dejará pasar. “Obviamente la anestesia se aprovecha, ya por ahí vemos qué se ofrece”, comentó entre risas, confirmando que se hará “una raspadita” en la cintura, un retoque que, según admitió, le vendrá bien porque ya no le queda tiempo para hacer ejercicio debido a su agitada agenda laboral.

“Estoy como loca trabajando, pero sí quisiera este año en algún momento hacerlo porque es por salud“, reiteró la también actriz.

Conde también aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus fans por revivir sus canciones en las redes sociales.

Cambio de color de ojos

Conde siempre ha hablado de su afición por el quirófano y el año pasado, sorprendió a sus seguidores al confirmar el cambio en sus ojos.

Dejó de lado el color natural de sus ojos y se sometió a un procedimiento que se llama “queratopigmentación”. El mismo, según dio a conocer, se lo realizó en la clínica Kerato en Nueva York.

Cuando la noticia se convirtió en tendencia, sus seguidores la criticaron por el riesgo que la misma representa. En ese momento, se defendió de las críticas, afirmando lo siguiente: : “A veces un cambio exterior refleja una transformación interior… Cuando te atreves a verte diferente, comienzas a sentirte diferente”.

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