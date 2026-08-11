Qué pasa en Los Ángeles si tiras basura en la calle: lo que dice la ley

La ciudad de Los Ángeles cuenta con normas específicas para sancionar a quienes tiren basura en las calles y otros espacios no autorizados. Cualquier bolsa, vaso de plástico, escombros u otros residuos que se depositen en plena vía pública no es considerada una conducta menor.

Las consecuencias de esta infracción pueden ir desde una multa administrativa hasta un proceso penal en determinadas circunstancias.

El Código Municipal de Los Ángeles prohíbe depositar residuos sólidos de cualquier tipo en una calle, en determinados espacios de la ciudad o en el río Los Ángeles. La normativa también establece que quien sea identificado como responsable del depósito puede responder por la infracción.

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¿De cuánto puede ser la multa por tirar basura en Los Ángeles?

Una de las disposiciones municipales establece un esquema de sanciones que aumenta cuando existe reincidencia. Para una primera infracción, la multa administrativa puede alcanzar los $500 dólares.

Sin embargo, en una segunda infracción puede subir hasta $750, mientras que una tercera infracción y las posteriores pueden llegar a $1,000 por cada caso.

Esto significa que no existe una única multa aplicable a todos los casos de basura arrojada en la calle. La cantidad depende de la norma específica que se aplique, del tipo de residuo y de las circunstancias de la infracción.

¿Tirar basura puede llevarte a la cárcel?

En determinados casos, sí, aunque eso no significa que cualquier persona que arroje un papel en la calle vaya automáticamente a prisión.

El Código Municipal de Los Ángeles establece que las infracciones pueden ser tratadas como delitos menores (‘misdemeanors’) cuando la norma aplicable así lo contempla. Como regla general, una infracción municipal clasificada como misdemeanor puede castigarse con una multa de hasta $1,000 dólares, hasta seis meses en la cárcel del condado, o ambas sanciones.

La situación también puede ser más grave cuando se trata de vertido ilegal de grandes cantidades de residuos, residuos peligrosos, escombros u otras conductas específicas. La ciudad incluso contempla mecanismos para actuar contra vehículos utilizados con el propósito de realizar ‘illegal dumping’.

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