¿Tiene alguna de estas monedas de los años 90? Podrían valer más de $50,000

Para los coleccionistas, el mundo de la numismática suele ser fascinante; aunque requiere de un amplio conocimiento, también puede ser una pequeña mina de oro bastante rentable si las piezas adquiridas poseen gran demanda en el mercado y, con el paso de los años, como en el caso de algunas monedas, alcanzan un llamativo valor monetario.

Tal es el caso de las raras, pero también valiosas monedas acuñadas en los años 90. Durante esa década se supo que la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo piezas de colección muy buscadas por los coleccionistas hasta el día de hoy, ya que la fabricación tan rudimentaria aún de la época provocó errores que convirtieron a ciertas piezas en objetos muy preciados, y aquí te contamos cuáles son y sus precios en el mercado.

El níquel de Jefferson de 1990

Esta moneda hasta la fecha tan solo cuenta con 25 a 50 ejemplares, por lo que, al ser extremadamente escasas, se dispara su valor, alcanzando un precio de $2,400 dólares en mercados como eBay.

Centavos de Lincoln de 1992

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas, durante ese año, la Casa de la Moneda hizo ligeras modificaciones al centavo de Lincoln para una mejor calidad. En esa época se clasificaron en Close AM de 1992 y Close AM de 1992-D; esta última lleva la “D” por su lugar de acuñación, en este caso Denver. Estas monedas en buen estado pueden alcanzar las cuatro cifras.

Moneda de plata con el emblema del águila de 1995-W

Estas monedas sin duda son buscadas por los coleccionistas; durante el 2013 se vendió en subasta uno de sus ejemplares por $86,655 dólares, ya que se han convertido en todo un ícono, especialmente para los coleccionistas.

Moneda de oro de Jackie Robinson de 1997-W

Las monedas pueden llegar a ser valiosas y consideradas por los coleccionistas por su error de acuñación, año de fabricación, importancia histórica o relación con algún personaje, evento, lugar o conmemoración. En este caso, para celebrar el 50 aniversario de la firma de Jackie Robinson por los Brooklyn Dodgers en 1947, la Casa de la Moneda autorizó la acuñación de 100,000 monedas de oro de medio águila; aunque se vendían por $180 dólares, pueden alcanzar hoy en día precios más altos.

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